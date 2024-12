Campanha ‘Magia de Natal’ da ACISB vai sortear R$ 8 mil em vales-compras

A ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste) inicia nesta quinta-feira (5/12) a campanha “Magia de Natal”, que irá sortear 13 vales-compras para os consumidores que comprarem nas lojas participantes da promoção. Neste mesmo dia o comércio de rua inicia o horário estendido visando as vendas de fim de ano.

Com o objetivo de fomentar as vendas nessa época do ano, a campanha alusiva ao Natal irá premiar os consumidores que adquirirem seus presentes nos estabelecimentos que aderiram à promoção. Serão sorteados 10 vales-compras no valor de R$ 500 cada e três de R$ 1.000, que deverão ser trocados por produtos nas lojas participantes.

“Além de premiar o consumidor, a campanha de Natal favorece o comerciante, que terá o valor do prêmio revertido em produtos de seu estabelecimento, aumentando ainda mais o faturamento e mantendo o capital na economia local”, explica o presidente da ACISB, Ricardo Betin.

A campanha “Magia de Natal” vai até 18 de janeiro de 2025, data em que será realizado o sorteio na sede da ACISB. A lista dos estabelecimentos participantes estará disponível no site da entidade (www.acisbsbo.com.br) e as lojas estarão identificadas com o cartaz da promoção. A promoção é regulamenta pelo Sistema de Controle de Promoção Comercial (SCPC) do Ministério da Fazenda.

Mais notícias da cidade e região

HORÁRIO DO COMÉRCIO

O horário especial do comércio já tem início na quarta-feira (4/12), feriado municipal, quando as lojas irão atender das 9h às 15h. Na quinta-feira começa o horário estendido até às 22h (de segunda a sexta-feira), oferecendo mais tempo para os consumidores fazerem suas compras. Aos sábados (7, 14 e 21/12) os estabelecimentos também fecham mais tarde, às 17h, assim como na véspera do Natal (24/12).

O comércio abre, ainda, no domingo anterior ao Natal (22/12) das 9h às 15h. Nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro as lojas permanecem fechadas. Na véspera de Ano Novo (31/12) os estabelecimentos atendem até às 14h. Nos demais dias o horário de funcionamento será no habitual.

A ACISB lembra que o calendário de fim de ano é aprovado pelos comerciantes em pesquisa realizada pela entidade e refere-se às lojas estabelecidas em ruas e avenidas. Shopping centers, supermercados e outros estabelecimentos seguem seus próprios horários.