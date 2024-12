Câmara debate atendimento a PCDs em Americana

A Câmara Municipal de Americana realiza na quinta-feira (5) uma audiência pública para debater as políticas de atendimento de PCDs pessoas com deficiência em Americana. A audiência tem início às 19h no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, com participação aberta ao público e transmissão ao vivo pela TV Câmara através do canal 8 da Claro (RPTV), site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

O debate foi solicitado por requerimento de autoria da vereadora Professora Juliana (PT). De acordo com a parlamentar, toda pessoa com deficiência tem direito a igualdade de oportunidades e é dever do município atender os alunos com deficiência de maneira que garanta o processo de construção de uma educação inclusiva.

“Nós precisamos promover um amplo debate público para garantir que o direito das pessoas com deficiência seja assegurado em sua plenitude em nossa cidade”, aponta.

Entidades no debate de PCDs

Foram convidados para a audiência representantes das secretarias municipais de Saúde e de Educação; do Ministério Público; da Diretoria de Ensino; da APAE; da OAB; do Centro Municipal Educação do Autista – Tempo de Viver; do grupo de mães acolhedoras do autismo (GRUMMA); da Faculdade de Americana (FAM); e do Conselho Municipal de Saúde (COMSAUDE).

A audiência é aberta à população, que pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de três formas diferentes: presencialmente, no Plenário da Câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para audienciaspublicas@camara-americana.sp.gov.br; e preenchendo o formulário na página da audiência no site da Câmara: https://www.camara-americana.sp.gov.br/audienciaspublicas/pessoas-com-deficiencia .