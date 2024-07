Eurocopa e Copa América chegam ao fim no mesmo dia, consagrando campeões continentais com direitos à premiação em dinheiro muito, mas muito diferentes. O Bolavip Brasil calculou quanto as seleções envolvidas nas duas competições vão receber e descobriu que a Espanha, caso vença a Inglaterra na decisão em Berlim, receberá da Uefa nada menos que 71,1% a mais do que Argentina ou Colômbia, finalistas do torneio organizado pelo Conmebol: 30,8 milhões de dólares contra 18 milhões de dólares.

A diferença na valorização das competições vai mais longe: vencer a Copa América não dá ao campeão o direito de receber mais do que seleções que sequer foram finalistas na competição europeia: holandeses e franceses foram mais cedo para casa, sem um troféu, mas com o extrato mais gordo do que argentinos ou colombianos.

Somente o título salva o “bicho” da Copa América

Apenas Argentina ou Colômbia poderá se colocar entre as dez seleções com maiores premiações em dinheiro após o término de Copa América e Eurocopa. Isso porque o título da Copa América dará ao campeão 18 milhões de dólares. Quem ficar em segundo lugar ganha 9 milhões de dólares, o que já é menos do que a menor premiação paga pela Uefa na Euro: só por participar do torneio, o prêmio foi de 10 milhões de dólares.

Espanha com direito a mais dinheiro do que a Inglaterra

O título de campeão não tem preço, mas dependendo de sua campanha, ele pode render mais ou menos na Europa.

A Uefa estabeleceu um bônus por vitória e empate na primeira fase para todas as seleções, uma maneira de estimular os times a jogar mais ofensivamente. Como a Espanha ganhou os três jogos da fase de grupos, seu bônus será maior do que o da Inglaterra, que teve uma vitória e dois empates.

Com isso, se a Espanha for campeã, ganhará no total 30,8 milhões de dólares. Já os ingleses levarão para casa 29,7 milhões de dólares.

Eurocopa atual pagaria premiações da Copa América até 2044

A diferença na premiação impacta todas as seleções. O Brasil, eliminado nas quartas de final da Copa América, receberá da Conmebol 4 milhões de dólares. Tchéquia, Polônia, Albânia e Escócia, seleções com a menor premiação da Eurocopa, receberam 10,6 milhões de dólares.

No fim das contas, a matemática é cruel para a competição sul-americana. São 72 milhões de dólares em premiação na Copa América, contra 360,8 milhões de dólares pagos na Eurocopa. A edição deste ano da Euro pagaria a premiação das próximas cinco edições da Copa América, se ela seguir com os valores atuais de prêmio. O bicho das seleções da Conmebol estaria garantido até 2044, caso a competição siga acontecendo de quatro em quatro anos.

As dez seleções com as maiores premiações da Eurocopa e da Copa América (em milhões de reais):

Espanha ou Inglaterra – 30,8 ou 29,7

Inglaterra ou Espanha – 26,4 ou 27,5

França – 21

Holanda – 20,4

Argentina ou Colômbia – 18

Alemanha – 17,2

Portugal – 16,6

Suíça – 16,6

Turquia – 16,6

Áustria – 13,9

