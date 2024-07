Engenheiros apresentam propostas a candidatos nas eleições

A Federação Nacional dos Engenheiros (FNE) lança na segunda-feira (15/7), às 15 horas, em evento no Auditório do SEESP, em São Paulo, mais uma etapa do projeto “Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento”.

Intitulada “Cidades inteligentes – Garantir qualidade de vida à população”, a publicação traz propostas para habitação; saneamento; mobilidade urbana; mudanças climáticas; gestão do espaço aéreo tendo em vista a infraestrutura de distribuição de energia e telecomunicações; arborização e poda; Internet das Coisas na gestão pública; cibersegurança; qualificação dos profissionais da área tecnológica; além da proposta de estruturas de engenharia de manutenção com dotação orçamentária e quadro técnico próprios.

O objetivo da FNE é apresentar o documento aos candidatos a prefeituras e câmaras municipais nas eleições 2024, como sugestões aos seus programas de governo e atuação legislativa. O esforço, destaca o presidente da entidade, Murilo Pinheiro, visa contribuir para a melhoria das condições de vida da população que atualmente, além dos problemas históricos de precariedade da infraestrutura urbana, enfrenta os impactos dos eventos climáticos extremos.

Serviço Engenheiro

Lançamento “Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento – Cidades Inteligentes”

15 de julho de 2024, às 15 horas

Auditório do SEESP – Rua Genebra, 25 – Bela Vista – São Paulo – SP

Evento aberto ao público