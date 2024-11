Campeão de votos de Nova Odessa, Oseias visita Sardelli

O campeão de votos de Nova Odessa na eleição para vereador Oséias Jorge (PSD) visitou esta segunda-feira o campeão de votos de Americana Chico Sardelli (PL), reeleito prefeito com quase 86 mil votos na eleição do mês passado.

A visita aconteceu na manhã e foi um momento de troca de ideias e experiências. Sardelli vai para o segundo mandato em Americana de prefeito e prepara o terreno para as eleições de 2026 e 2028.

Campeão de votos só perde pra Leitinho

Já em Nova Odessa, OJ com seus 1.212 votos só perde em votação histórica para Leitinho, que teve 1,8 mil votos em 2016 e, na eleição seguinte surpreendeu as forças políticas e se elegeu prefeito. E foi reeleito agora em outubro com votação histórica na cidade- mais de 21,5 mil votos.

Mais votado do PSD do prefeito Leitinho, OJ teria o tal ‘direito natural’ de pleitear ser presidente da Câmara no biênio 2025-26. Ele disse ao NM que tem sido procurado por outros vereadores para compor. Além do PSD, o União Brasil também fez 3 vereadores. Unidos, os dois partidos somam 2/3 da CM Nova Odessa.

