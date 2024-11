Procon de Americana orienta consumidores sobre compras na Black Friday

A Black Friday está chegando e o Procon orienta os compradores. É importante que o consumidor fique atento aos detalhes para que as compras não se transformem em uma experiência frustrante. Nessa época, é grande o número de ofertas e, dependendo das condições oferecidas, como taxas de juros e número de parcelas, o custo efetivo da operação pode ser maior do que o esperado.

A Black Friday é um evento com diversas promoções e descontos na última sexta-feira de novembro, mas existem lojas que aproveitam para realizar promoções ao longo do mês todo. Há casos, porém, de estabelecimentos que aumentam o preço de um produto nas semanas anteriores com a finalidade de conceder um falso desconto no dia da promoção.

Em caso de dúvidas, é sempre bom consultar o Procon. “Em Americana, o órgão de defesa do consumidor fica no prédio da Prefeitura, à Avenida Brasil, nº 85, e atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O contato também pode ser realizado por meio do telefone 151”, explica o diretor do Procon Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan.

Confira algumas dicas:

– Pesquise os preços e observe os aumentos ocorridos pouco antes da data;

– Verifique as condições de pagamento e os juros inseridos;

– Se atente à variação dos preços entre uma empresa e outra;

– Cuidado com o valor do frete, pois pode ficar mais caro que o produto em si;

– Fique atento às opções de parcelamento;

– Cuidado com os links para compras que chegam por e-mail ou redes sociais;

– Na garantia estendida, verifique se a cobertura é total ou se para troca do produto é necessário pagar franquia;

– Nas compras pela internet, confira se a empresa fornece CNPJ, endereço físico e meios de contato;

– A promoção não anula os direitos do consumidor. A política de trocas de produtos com defeito permanece a mesma;

– Informações sobre preço e prazo de entrega devem estar em destaque;

– Salve ou imprima tudo o que for relacionado à compra, como pedido, prazo de entrega, comprovante de pagamento, contrato e anúncios publicitários do produto que o consumidor adquiriu;

– Nas compras on-line, tome cuidado na hora do pagamento, verificando se os dados do boleto bancário ou do Pix são os mesmos da empresa;

– Em caso de compra em plataformas estrangeiras, permaneça sempre dentro do site ou aplicativo e não negocie por telefone ou WhatsApp, pois somente assim é possível responsabilizar a empresa no caso de algum problema na compra.