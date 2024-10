Campinas recebe ATP Challenger 100 de tênis

O torneio de tênis mais tradicional do calendário brasileiro chega a Campinas. A 14ª edição do Campeonato Internacional de Tênis – o ATP Challenger 100 acontecerá na Sociedade Hípica de Campinas, de 13 a 20 de outubro.

Com premiação recorde de US$ 133 mil, o evento é um dos dois maiores ATP Challengers em território nacional no calendário da entidade e distribuirá 100 pontos ao campeão. Campinas se iguala ao ATP Challenger de Curitiba, jogado na semana seguinte e promovido também pelo Instituto Sports. O Santander é o patrocinador oficial da competição. Para assistir as partidas, basta acessar o site https://appticket.com.br/campinasatp100 e retirar o ingresso de forma online e gratuita.

“O patrocínio do ATP Challenger 100 demonstra o apoio financeiro do Santander ao evento e reforça nosso compromisso com o esporte, os atletas e a comunidade entusiasta do tênis. Com isso, colocamos Campinas no roteiro de um dos mais importantes torneios de tênis”, afirma Javier Garcia Verdous, Senior Head da Rede SP Metropolitana do Santander Brasil.

Mais de 14 países estão representados na lista de jogadores divulgada pela ATP, contando a disputa da chave principal e do qualifying. No topo da relação, o top 100 argentino Federico Cória, atual 93 do ranking, além dos brasileiros Felipe Meligeni Alves e Gustavo Heide, confirmados na chave e outros seis no classificatório: Pedro Sakamoto, Mateus Alves, Karue Sell, Matheus Pucinelli, Daniel Silva e João Lucas Reis.

A Argentina, campeã em sete das 13 edições na Hípica, marca presença com nove atletas pré-classificados.

Além do favorito Coria, tem as recentes revelações do circuito, como Francisco Comesana, que entrou no top 100 pela primeira vez em abril desse ano e venceu Andrey Rublev na primeira rodada de Wimbledon 2024, alcançando o ranking 87, o melhor da carreira. Vale destacar também Camilo Hugo Carabelli, Juan Manoel Cerundolo e Roman Burruchaga.

Entre os ex-campeões de Campinas, estarão presentes Facundo Bagnis (ARG), que venceu em 2016; Gastão Elias (POR), ganhou em 2017 e Juan Pablo Varillas(PER) que levantou o troféu em 2019.

A importância do Campeonato Internacional de Tênis de Campinas pode ser vista nos resultados dos campeões depois que erguem o troféu do ATP Challenger.

Há vários tenistas que entraram no Top 20 e até no top 10. Guido Pella (ARG) chegou a 20º do mundo, Cristian Garin (CHI) a 17º, Sebastian Baez (ARG), 18º, Francisco Cerundolo (ARG), 19º e Diego Schwartzman (ARG) foi oitavo da ATP.

Para completar, Thiago Monteiro, dono do título de 2023, desde então vem mostrando um ótimo tênis e conseguindo vitórias excepcionais no circuito.

Lista de jogadores confirmados para a chave do ATP Challenger de Campinas 2024:

Federico Coria (ARG) Francisco Comesana (ARG) Hugo Dellien (BOL) Camilo Ugo Carabelli (ARG) Daniel Elahi Galan Roman Andres Burruchaga(ARG) Facundo Bagnis (ARG) Albert Ramos-Vinolas(ESP) Gustavo Heide(BRA) Federico Agustin Gomez(CHI) Tomas Barrios Vera (CHI) Jaime Faria(POR) Felipe Meligeni Alves (BRA) Henrique Rocha(POR) Murkel Dellien(BOL) Juan Pablo Varillas(PER) Juan Manuel Cerundolo (ARG) Juan Pablo Ficovich (ARG) Facundo Mena (ARG) Andrea Collarini (ARG) Gonzalo Bueno(PER) Adolfo Daniel Vallejo(PAR)

A competição também conta com o apoio do Sociedade Hípica de Campinas – sede do evento – e integra o calendário mundial ATP Challenger Tour 100.

Serviço:

Campeonato Internacional de Tênis 2024 – ATP Challenger de Campinas

Categoria: ATP Challenger 100

Premiação: US$ 133 mil

Data: 13 a 20 de outubro

Sede: Sociedade Hípica de Campinas

Endereço: Rua Buriti, s/no (Estrada de Souzas) – Jardim das Palmeiras -Campinas/ SP

Gratuito, no link: https://appticket.com.br/campinasatp100 – mediante reserva 24h antes da data pretendida

