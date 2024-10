Idosa de 69 anos é atacada por dois pitbulls no Jaguari, em Americana

Uma idosa de 69 anos foi atacada por dois cachorros da raça pit bull no quintal de sua própria casa no fim da tarde desta quarta-feira, por volta das 17h, no bairro Jaguari, em Americana.

No momento em que os cães atacavam a mulher, um rapaz passava em frente à residência e percebeu que tratava-se de um ataque e chamou a polícia. Os cachorros pertenciam ao genro da vítima, que também mora na casa.

Mais notícias da cidade e região

A vítima ficou gravemente ferida e foi levada ao Hospital Municipal, onde permanece internada e consciente. Os animais foram levados pelo tutor para um veterinário.

A ocorrência está em andamento.

Foto Portal Novo Momento