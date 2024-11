Campinas Shopping abre 540 vagas temporárias para o fim de ano

O clima de fim de ano chegou ao Campinas Shopping com uma excelente notícia para quem busca emprego: estão abertas 540 vagas temporárias em diversas áreas, em mais de 180 operações. As vagas são para contratação imediata, com contratos de 45 dias, coincidindo com o aumento de movimento típico das festas de fim de ano.

As oportunidades abrangem funções variadas, como vendedores, auxiliares de loja, recreadores, estoquistas, ajudantes de cozinha, caixas e atendentes, e estão disponíveis para perfis diversos – de jovens aprendizes a profissionais mais experientes. Algumas contratações podem se estender até janeiro, aproveitando o aumento de movimento durante as férias e o período de volta às aulas.

Os interessados podem entregar o currículo diretamente nas lojas ou enviar para o banco de talentos do shopping por meio do e-mail atendimento@campinasshopping.com.br.

Para José Carlos Ceryno Macorin, coordenador de marketing do Campinas Shopping, essas vagas representam mais do que uma chance de trabalho temporário: “As contratações de final de ano são uma excelente porta de entrada para o mercado, especialmente para quem está buscando uma primeira experiência ou deseja retomar às atividades. Em muitos casos, o emprego temporário se transforma em uma oportunidade fixa, algo muito valorizado pelos lojistas. Estamos confiantes de que, além de ajudar a compor a renda para as festas, as vagas proporcionarão aprendizado e desenvolvimento pessoal para os novos colaboradores.”

Além da remuneração média que varia de R$ 2.000,00 a R$ 3.800,00, com benefícios a serem discutidos com os empregadores, é essencial que os candidatos tenham boa comunicação, gosto pelo atendimento ao público e disponibilidade de horários para o trabalho aos finais de semana.

“A temporada de fim de ano no Campinas Shopping, além de encantar o público com sua decoração e programação especial, traz a chance de um 2025 ainda mais próspero para quem busca novas oportunidades”, finaliza Macorin.