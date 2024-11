Contas de Denis Andia são aprovadas

Em sessão extraordinária ocorrida na manhã desta quinta-feira-feira (14), na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, as contas do exercício 2019 do ex-prefeito Denis Andia foram aprovadas por maioria qualificada de 13 votos.

A sessão transcorreu com normalidade e

os vereadores que votaram pela aprovação seguiram o mesmo entendimento do Ministério Público Estadual, que considerou correta as decisões tomadas por Denis Andia no período de forte crise econômica que o país viveu, priorizando a ampliação dos serviços essenciais de educação e saúde voltados às famílias que viram sua renda cair devido ao desemprego daqueles anos.

“Mais uma vez, foi feita justiça em relação ao nosso trabalho e às nossas decisões. Em 2019, já havíamos equilibrado as finanças da prefeitura depois de crise que o Brasil inteiro viveu desde 2015. Tanto que no ano seguinte, em 2020, encerramos nossos oito anos de governo com a aprovação unânime do Tribunal de Contas, sem dívidas de curto prazo, com superávit e dinheiro em caixa para o início do governo do prefeito Rafael. Entregamos também uma cidade transformada e muito melhor para todos os barbarenses. A cidade que temos hoje foi construída em meio a esses anos, onde o olhar para a nossa gente sempre esteve em primeiro lugar, principalmente, nos momentos em que as pessoas mais precisaram dos serviços da prefeitura no equilíbrio de suas próprias vidas. Tenho certeza que fiz as escolhas certas, com a sabedoria e os pés no chão que pedi a Deus”, comentou Denis Andia.

Com esta, já são sete as contas aprovadas do ex-prefeito Denis Andia (de um total de oito), restando apenas a de 2016, que ainda está em tramitação.

“Minha expectativa é que as contas do exercício de 2016 também seja aprovada ainda este ano, fazendo justiça ao trabalho tão dedicado que realizamos durante os anos de 2013 e 2020”, concluiu o ex-prefeito.

