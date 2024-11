Pracinha do Zanaga recebe playground infantil

A Prefeitura de Americana avança com a execução de melhorias em áreas de lazer do município. Nesta sexta-feira (14), foi finalizada a instalação do novo playground da Praça Hermes Fanelli, no Antônio Zanaga I.

Além do brinquedo infantil, a praça recebeu a instalação de 10 postes com quatro lâmpadas cada, totalizando 40 luminárias de LED. Também foi substituído todo piso das áreas interna e externa. Ainda houve a instalação de academia ao ar livre, mobiliário urbano (15 bancos retangulares, dois bebedouros e seis lixeiras) e pintura geral.

“Esse trabalho em conjunto entre as secretarias de Obras, Meio Ambiente e Planejamento está sendo primordial para a execução dessas melhorias nas nossas praças. Nossa gestão tem investido em todas as áreas e não seria diferente no lazer, que proporciona qualidade de vida aos americanenses”, diz o prefeito Chico Sardelli.

Ao todo, 16 áreas de lazer receberam a instalação dos novos brinquedos infantis. Mais seis espaços também serão contemplados com a área kids.

“É um trabalho contínuo na recuperação desses espaços que necessitavam de melhorias e investimentos. Essas praças revitalizadas garantem mais segurança e opções de lazer às famílias” destaca o vice-prefeito Odir Demarchi.

Desde 2022 a Prefeitura de Americana já concluiu a reforma das praças Jaime Antas de Abreu (Vila Belvedere), José Faé (Jardim Paulista), Domingos De Luca – “Malala” (Frezzarin), Virgínia Mietto Faé (Nova Americana), Maçônica (Werner Plaas), Vinícius de Moraes (Antônio Zanaga), Manoel Rodrigues Nogueira (Parque Novo Mundo), Sérgio Miante – “Vó Palmira” (Jardim Nossa Senhora do Carmo), Gunnar Bedicks (Jardim Glória), Natale Pinese (São Manoel), Francisco Matarazzo (Hospital São Francisco), Sebastião de Paula (Jardim Lizandra) e Imigrantes (Santa Maria), e ainda a construção e entrega das praças Irmã Wanda Freire da Costa, no Jardim Mário Covas, Catharina Boschiero Frezzarin, na região dos bairros Jardim São José, Terramérica e Parque Novo Mundo, e a nova praça da Avenida Brasil.

Também estão em processo de revitalização as praças José Leite de Camargo, na Orla da Praia Azul; Oscar Ignácio de Souza, na Cidade Jardim; Presidente JK, na Vila Biasi; Farmacêutico Hermes Fanelli, no Antônio Zanaga I; Arlindo Rocha Filho, no Parque da Liberdade; Antônio Franciscangelis, no São Vito; Lincoln Luciano Furlan, no Jardim Brasil; Nações, no Frezzarin; Alfredo Nardini, no Boa Vista; e a praça do Jardim Esplanada.