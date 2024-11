Tivoli realiza nova edição de campanha de arrecadação de brinquedos

O Tivoli já deu início a mais uma edição de sua campanha solidária para arrecadação de brinquedos. A tradicional caixa de coleta está instalada ao lado do trono do Papai Noel – entre as lojas Renner e Riachuelo – e aguarda as doações que serão distribuídas para crianças da região próximo ao Natal. No último sábado o shopping deu as boas-vindas ao período natalino com a chegada do bom velhinho, que fica de terça a domingo no centro de compras recebendo as crianças e suas famílias.

Ação já tradicional no Tivoli, a campanha de arrecadação de brinquedos reforça o compromisso do shopping com a comunidade, proporcionando um Natal mais feliz para muitas famílias. “Esta é uma ação muito especial e convidamos todos a trazerem um brinquedo e ajudarem a espalhar a magia do Natal para quem mais precisa,” afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping. “A cada doação, construímos juntos uma corrente de generosidade, transformando o Natal em uma época ainda mais especial”, completa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Papai Noel já está no Tivoli

Além da campanha de doação de brinquedos, o Papai Noel já está à disposição para receber as crianças e suas famílias em um ambiente decorado especialmente para a ocasião. Neste ano, o trono do bom velhinho está entre as lojas Riachuelo e Renner, e conta, novamente, com um trono pet, onde as famílias podem registrar o momento natalino junto com seus animais de estimação.

Além do Papai Noel, para celebrar o espírito natalino, o Tivoli preparou uma decoração especial com uma árvore de Natal com 18 metros de altura instalada no estacionamento e decoração com mais de 230 mil luzes e acabamentos dourados, simbolizando o brilho e a alegria da época, com elementos decorativos espalhados ao longo do shopping.

Dentro do shopping, tudo foi preparado para oferecer uma experiência incrível, transformando cada canto em um verdadeiro cenário natalino. A Praça de Alimentação recebeu arcos dourados, uma árvore de 13 metros de altura, além de objetos natalinos, pelúcias e, claro, atrações para as crianças. A decoração conta ainda com cenários instagramáveis para que todos possam registrar sua passagem pelo espaço.

Segundo Paula, cada detalhe foi pensado para trazer acolhimento e encanto, reforçando a mensagem do Tivoli de estar sempre presente, criando momentos de união e alegria.

Mais notícias da cidade e região

Programação de Natal tem paradas e show de luzes

O Tivoli preparou, ainda, uma programação completa que promete encantar visitantes de todas as idades. A agenda inclui cantatas de Natal, cujas datas serão anunciadas em breve, e Paradas de Natal, com desfiles temáticos de personagens natalinos pelos corredores do shopping, interagindo com o público. As Paradas de Natal ocorrerão nos dias 16, 23 e 30 de novembro, e também em 07 e 14 de dezembro.

O público também pode aproveitar o show de luzes, que em novembro é realizado todas às terças, quintas, sábados e domingos, às 20h.

SERVIÇO:

Campanha de Arrecadação de Brinquedos

Quando: Diariamente

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h

Local: Ao lado do trono do Papai Noel

Papai Noel

Quando: de terça a domingo

Horário: das 14h às 21h, com intervalo entre 17h e 18h

Local: Entre as lojas Renner e Riachuelo

Paradas de Natal

Quando: 16, 23 e 30/11, 07 e 14/12

Horário: entre 16h e 17h

OBS: Entrada gratuita

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.