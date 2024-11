Como é passar o Ano-Novo a bordo de um cruzeiro Disney

Leia + sobre Famosos, artes e música

Fazer um cruzeiro Disney já é, por si só, um momento mágico e inesquecível, mas existem datas comemorativas que tornam essa ocasião ainda mais especial, e a virada do ano certamente é uma delas. Além de tudo que os navios da Disney Cruise Line já oferecem normalmente, os cruzeiros de fim de ano trazem ainda mais música, dança, diversão e magia.

Luciana Misura, fundadora da agência Colagem Travel e especialista em cruzeiros Disney, com um total de 39 viagens realizadas, já passou duas viradas de ano a bordo – a mais recente de 2023 para 2024, no navio Disney Wish – e conta um pouco dessa experiência. “Esse foi nosso segundo réveillon a bordo de um navio Disney e já quero muitos outros. Brindamos 2024 com lindos fogos, com nossos personagens favoritos dançando e fazendo contagem regressiva, muita música e alto astral. Foi tudo de bom!”

A noite do dia 31 de dezembro começa com um jantar que traz um menu especial de Ano-Novo, diferente dos menus nos demais cruzeiros da companhia durante o resto do ano. São pratos mais sofisticados, como suflê de gruyère, ravioli de lagosta e filé mignon com caranguejo. “Quando chegamos para jantar, havia colares de Feliz Ano-Novo na mesa para cada um. Da outra vez foram chapéus e tiaras. Durante a refeição, o capitão do navio fez um brinde especial nos alto-falantes, desejando um novo ano de saúde e felicidades a todos”.

No deck da piscina acontecem duas festas, uma às 19h30, focada nas crianças que não vão aguentar ficar acordadas até a meia-noite, e outra que vai até a meia-noite. “A primeira foi uma festa dançante com os personagens da Disney em suas roupas de gala. Ela teve até uma contagem regressiva pra que as crianças pudessem participar, mas não teve fogos. Já a segunda festa, que começou às 21h30, contou com uma banda tocando ao vivo muitas músicas pop e rock bem animadas pra todo mundo dançar. Os garçons circularam distribuindo alguns aperitivos e copos comemorativos com bebida não alcoólica, mas muita gente estava com as suas próprias garrafas de champanhe ou espumante que eles estavam vendendo no navio, e nós abrimos a nossa”, lembra Luciana.

Faltando 12 minutos para a meia-noite, os personagens chegaram pra dançar junto com os passageiros. “Aí foi a contagem regressiva pra valer, com direito a fogos à meia-noite. A queima de fogos é bem caprichada em relação à que eles costumam fazer na festa do pirata. Depois dos fogos a festa não terminou. As pessoas ainda continuaram dançando no deck até não sei que horas”, destaca. “E quando voltamos para a cabine, haviam deixado chocolates pra gente, como todos os dias, mas esses eram comemorativos de Ano-Novo, junto com um poster comemorativo de lembrança”.

Para o próximo réveillon, a Disney Cruise Line oferece cruzeiros de quatro noites pelas Bahamas, partindo de Porto Canaveral, na Flórida, e pelo Oeste do Caribe, partindo de Galveston, no Texas; de cinco noites pelas Bahamas, partindo de Fort Lauderdale, na Flórida; de seis noites, partindo de Sydney, na Austrália; e de sete noites pelo Leste do Caribe, também partindo de Porto Canaveral, na Flórida. Orçamentos podem ser solicitados em https://www.amocruzeirodisney.com. Alguns destes cruzeiros já estão esgotados ou com poucas vagas, porque são bastante disputados.

“Eu amo começar um novo ano em um cruzeiro Disney, e recomendo muito. Minha missão é fazer um cruzeiro da virada em cada navio da Disney. Por enquanto já fiz um no Disney Magic e outro no Disney Wish, e tenho um marcado no Disney Fantasy”, finaliza Luciana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP