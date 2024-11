São Paulo Lírios derrota Unidos da Norte e conquista 3ª divisão do Gigantão

Leia + Sobre todos os Esportes

O São Paulo Lírios superou o Unidos da Norte e garantiu o título da 3ª divisão do Gigantão 2024, torneio organizado pela Secretaria de Esportes de Americana. A equipe conquistou a vitória nos pênaltis, após empate por 3 a 3 no tempo normal, na noite desta segunda-feira (11), no campo do Centro Cívico.

O tricolor iniciou bem a partida e abriu 2 a 0 na primeira etapa. O Unidos da Norte reagiu e descontou o placar, porém o São Paulo Lírios rapidamente fez o terceiro gol e manteve a vantagem. Mas a reação aconteceu novamente e, com empate no último minuto, o Unidos da Norte conseguiu levar o jogo para os pênaltis. Nas penalidades, o São Paulo Lírios levou a melhor pelo placar de 4 a 2.

Para chegar à decisão, a equipe campeã superou nas oitavas de final o Pé da Maloka pelo placar de 1 a 0, nas quartas de final venceu o União Família pelo mesmo placar e na semifinal passou pelo Novo Sport, com os placares de 1 a 1 no tempo normal e 2 a 0 nos pênaltis.

“Ficamos extremamente satisfeitos com a 3ª divisão do Gigantão 2024. Foi a novidade na edição atual e realizada com sucesso. Para coroar, tivemos essa grande final, com muita emoção e decidida nos pênaltis. Parabéns às equipes”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP