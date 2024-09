Candidata a vereadora é torturada e morta no MT

A candidata a vereadora Rayane Alves Porto, de 25 anos, e sua irmã, Rithiele Alves Porto, de 28, foram encontradas mortas após serem sequestradas na manhã deste sábado, 14, em Porto Esperidião, no Mato Grosso. Seis pessoas foram presas e quatro adolescentes apreendidos suspeitos de envolvimento no crime.

No imóvel as duas irmãs foram torturadas e mortas por meio de golpes de faca. Um dos rapazes também foi torturado, teve uma das orelhas e um pedaço do dedo cortado.

Já o quarto jovem sequestrado conseguiu fugir ao correr e pular o mudo da casa, e pediu socorro.

Candidata e briga de facção

Conforme investigação inicial, a motivação do crime teria sido o fato das irmãs terem, dias antes, tirado foto fazendo gesto que supostamente fazia menção a uma facção rival dos autores dos homicídios.

Poucas horas após os homicídios, os suspeitos foram detidos em flagrante pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar. Ao todo seis pessoas foram presas por participação no crime, e quatro menores apreendidos. As prisões e apreensões ocorreram nas cidades de Cáceres e Porto Esperidião.

