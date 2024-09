Onda de calor impulsiona procura por day use em hotel

A onda de calor que atinge o estado de São Paulo está impulsionando a economia de segmentos do lazer tradicionalmente ligados ao verão. Além das altas temperaturas, o calendário de feriados aos sábados é outro fator que está contribuindo para o aumento na procura por viagens de fim de semana em hotéis que oferecem diversão ao ar livre.

No Sumaré Park Hotel, a procura pelo Day Use cresceu 8% neste inverno, comparado com o mesmo período do ano passado. Todos querem aproveitar o inverno quente nas piscinas climatizadas. “É como se o verão tivesse chegado mais cedo, com um movimento fora do comum para esta época do ano”, comemora Luiz Carlos Rizzato, um dos responsáveis pelo empreendimento.

Localizado no Jardim Dall´Orto, próximo da Rodovia Anhanguera, o Sumaré Park Hotel tem fácil acesso e faz parte do roteiro de muitas famílias que moram na capital e buscam descanso e entretenimento no interior do estado. Os pacotes de fim de semana e o Day Use, que oferecem várias atividades de lazer, fazem parte da programação dos turistas e também da população regional.

“O Day Use é uma ótima opção para relaxar e aproveitar o melhor desses dias de calor intenso. Com atividades para todas as idades, as famílias podem se divertir e utilizar toda a estrutura e comodidade que o nosso hotel oferece, sem precisar se hospedar”, comenta Luiz.

No Sumaré Park, o Day Use funciona todos os dias, das 9h às 18h. Durante o período, as famílias têm acesso a todos os ambientes do complexo de lazer, como piscina climatizada, bangalôs, campo de futebol, quadra de beach tênis, ciclovia, quadra de basquete e playground. Crianças até 9 anos não pagam (limitado a duas crianças por Day Use).

O estacionamento gratuito é uma das comodidades oferecidas pelo Day Use. O hotel também disponibiliza serviço de Wi-Fi livre. Caso desejem, os visitantes podem adquirir o Café da Manhã, no Le Park Restaurant, ou utilizar a jacuzzi. Estes serviços são cobrados separadamente.

Endereço: Av. Vereador Antônio Pereira de Camargo Neto, 303 – Jardim Dall’Orto, Sumaré (SP)

Telefones: (19) 3864-5170 / (19) 99991-1987

Informações: www.sumareparkhotel.com.brr