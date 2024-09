A população de Nova Odessa está ganhando mais um “corredor de ipês”. Isto porque a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos da Prefeitura está plantando 45 novas mudas desta espécie ao longo dos canteiros da Rodovia Rodolfo Kivitz, principal acesso aos bairros e condomínios da região oeste da cidade.

“Serão 45 árvores de flores brancas e amarelas para embelezar a via e contribuir para a diminuição da temperatura, sombreamento da calçada, infiltração de água da chuva e fornecimento de abrigo pra nossa fauna”, explicou o secretário de Meio Ambiente do Município, Matheus Grolla Martins.

De fato, um estudo científico de 2021 envolvendo dados de satélites de monitoramento sobre quase 300 cidades europeias comprovou que áreas arborizadas são, em média, até 12ºC mais frias do que espaços urbanos verdes sem árvores. O estudo foi publicado na revista científica Nature Communications.

Mais notícias da cidade e região

Matheus lembrou ainda que os ipês são árvores nativas do Brasil e são adequadas para arborização de vias públicas, praças e áreas verdes, por serem de madeira forte e muito ornamentais. “Os ipês amarelos e brancos têm porte médio. Já os ipês roxos e rosa são maiores, sendo recomendados apenas em locais abertos e sem riscos”, destacou o gestor ambiental.

Para o secretário, a iniciativa da Prefeitura “vai de encontro ao novo Plano Municipal de Arborização Urbana de Nova Odessa que, segundo a fundação contratada, está em fase final de elaboração e logo será entregue, para que as novas árvores urbanas sejam plantadas de forma adequada e auxiliem a população e Poder Público na promoção dos plantios em toda a cidade”.

PAÇO com ipês

Em maio deste ano, mês de aniversário dos 119 anos de fundação do Núcleo Colonial de Nova Odessa, os jardins do entorno do Paço Municipal já haviam ganhado 12 mudas de ipês amarelos.

As mudas de ipês complementam e se alternam com as 39 mudas de palmeiras na frente do prédio da Prefeitura, sendo 32 palmeiras “rabo-de-raposa” e 7 palmeiras imperiais, plantadas também na atual gestão municipal nas laterais de rampa de acesso ao Paço, bem como a todo o novo projeto paisagístico que vem sendo promovido nos últimos três anos nos jardins do prédio sede da Prefeitura de Nova Odessa e na Praça dos Três Poderes.

E a Secretaria de Meio Ambiente segue com diversas iniciativas de plantio e reposição de árvores urbanas em praticamente toda a cidade, inclusive em parcerias com a Rede Municipal de Educação.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP