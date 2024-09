Outro partido que mereceu um Top10 em Americana foi o PRD, que tem 2 vereadores, um ex-vereador, um suplente e outro nome de mais de mil votos em 2020.

Luiz da Rodaben foi secretário de Habitação todo o mandato e ampliou bastante seu time para ser um dos mais votados da cidade este ano. Vem com equipe grande e em busca de um novo mandato.

Pastor Miguel já disse ao NM que teve sua votação em 2020 prejudicada pela pandemia da Covid19 e pelas restrições em cultos a ações religiosas. Espera ampliar a votação este ano.

A parte2 do Top10 sai ainda esta semana

Gê Fanali disputou a eleição de 2020 no mandato e não conseguiu segurar a vaga. Este ano está no competitivo time do PRD.

Deoois de bater na trave em 2020 pelo DEM (hoje extinto) com mais de 1,2 mil votos, Levi Rossi vem agora preparado para ampliar a votação e ser top2 do partido.

Júlio Gago saiu da eleição de 2020 com 777 votos e a 1a suplência do MDB. Ampliou seu trabalho com o rolimã e no meio ambiente e tem se mostrado muito animado para a disputa.

