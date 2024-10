Candidatos de Americana que apostaram em forração perdem eleição

Alguns candidatos que apostaram na forração das escolas no dia da votação, no último domingo, não conseguiram se eleger. A sujeira deixada pelos porcalhões ainda está em frente a diversas escolas de Americana.

O NM recebeu alguns relatos e presenciou situações. Em frente à Fatec, por exemplo, que tinha muito santinho da candidata Lígia Rodrigues (Agir), que perdeu eleição e acabou como suplente, a sujeira deixada por ela foi limpa por pessoas que trabalham ao redor da faculdade e relataram ao NM o descaso e falta de respeito. Dr Ulisses (MDB), também foi alvo de reclamações pela escolha de sujar as vias públicas.

Já na escola Olympia Barth de Oliveira, no Ipiranga, Marschelo Meche (DC) não economizou ao jogar os seus papéis no chão. Ao redor da escola, em frente à creche Tahira, o chão está forrado e nada da equipe do candidato, que teve pouco mais de 100 votos, limpar a sujeira que fez. No mesmo local, o candidato do PT Professor Serafim também deixou seu rastro de sujeira, mas o sucesso nas urnas não veio.

Outro que optou por sujar bastante as ruas foi Pedro Gatti (Republicanos), mas que também não viu resultados nas urnas.