A agenda cultural de outubro em Americana está recheada de atrações- peças teatrais, stand-ups e musicais, destaque para Guilherme Arantes e o espetáculo “The King – Elvis Experience”. Também haverá a apresentação especial da Orquestra Sinfônica Municipal de Americana, em comemoração ao Dia das Crianças.

Confira a programação:

Em andamento

A exposição “Enquanto Houver Luz” vai até o dia 31 de outubro no MAC (Museu de Arte Contemporânea), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A mostra reúne trabalhos de oito artistas que abordam temas como a memória e o desejo. Sua principal característica é a variedade de suportes e técnicas utilizadas: pedras, tecidos, livros, carteira de trabalho, fotografias antigas e objetos do cotidiano ordinário viram suportes para uma variedade de intervenções, como bordado, carimbagem, impressões ferruginosas e aquarelas. O MAC fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, nº 1.293. A entrada é de graça.

Dia 9

O musical “ClassRock – Concerto de Rock à luz de velas” acontece no Teatro Municipal Lulu Benencase em duas sessões: às 19h30 e 21h30. Grandes clássicos do rock internacional serão apresentados ao som do violino, que assume o papel do vocalista numa performance instrumental. Imerso em um cenário romântico à luz de velas, o público poderá curtir canções como “We are the Champions” do Queen, e “Smell Like Teen Spirit”, do Nirvana. Os ingressos custam entre R$ 75 e R$ 150, à venda no site www.entravip.com.br e na bilheteria.

Dia 11

O humor entra em cena no Teatro Municipal Lulu Benencase com Igor Guimarães e seu “Stand-up de Humor”, às 21h. Com um estilo diferenciado de contar suas piadas, tiradas rápidas e uma voz bem particular, Igor se destacou logo no início da carreira. Em 2017, participou do quadro Master Trash, do Pânico na Band e, exatamente pelo estilo diferenciado, foi contratado pelo programa onde criou os personagens Boneco Josias e Índio Ana Jones. Também foi destaque na primeira temporada da série “LOL”, do Amazon Prime. Ingressos à venda na bilheteria e no site www.entravip.com.br, com valores de R$ 60 a R$ 120.

Dia 12

O CCL (Centro de Cultura e Lazer) recebe a tradicional Feira de Artesanato Ameriart, das 9h às 15h. Artesãos da cidade expõem e comercializam os próprios trabalhos, incluindo patchwork, bordados, patch apliquê, pintura, decoupagem em caixas, vidros e madeiras, arranjos de flores, artigos de decoração, arranjos com plantas, sabonetes e aromatizadores, crochês, artigos religiosos e bijuterias, entre outros produtos. A entrada é gratuita.

Dia 12

A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana e a Orquestra Filarmônica de Rio Claro apresentam o espetáculo “Vida de Boneco”, um concerto especial do Dia das Crianças, no Teatro Municipal Lulu Benencase, às 17h30. Nesta grande aventura musical, bonecos ganham vida no palco, oferecendo uma performance cativante que combina a música com a encantadora arte da marionete. A história acompanhará os bonecos em sua jornada escolar, onde aprenderão a fazer escolhas, reconhecendo as opções boas e ruins e a importância de tomar suas próprias decisões. A entrada é solidária, mediante a entrega de um pacote de macarrão. O ingresso pode ser retirado na bilheteria e também no site www.ingressodigital.com.

Dia 13

O público infantil tem uma boa opção no Teatro Municipal Lulu Benencase, com o musical “Patrulha em Ação”, às 10h30. Depois de muito trabalho, os heróis mais amados das crianças estão em uma missão inédita: tirar férias. E, como não é de costume, muitas trapalhadas estão por vir. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 40, à venda na bilheteria e no site www.entravip.com.br.

Dia 13

Outra atração para as crianças no dia 13 é “A Bela e a Fera”, também no Teatro Municipal Lulu Benencase, às 16h. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 40, à venda na bilheteria e também no site www.entravip.com.br.

Dia 14

A Sessão Pontos MIS apresenta o filme “A Hora da Estrela”, às 19h30, no MAC (Museu de Arte Contemporânea). Macabéa é uma jovem feia e órfã solta no mundo aos 19 anos. Analfabeta, ingênua e virgem, vem do Nordeste tentar a vida em São Paulo. O filme mostra a história do encontro patético deste ser humano com as artimanhas da cidade grande. A classificação é de 12 anos e a entrada é gratuita.

Dia 17

“Alice no País das Maravilhas” é a atração no Teatro Municipal Lulu Benencase, em duas apresentações: às 9h30 e 14h15. Os ingressos estão à venda na bilheteria ou no site www.entravip.com.br, e custam de R$ 30 a R$ 60.

Dia 18

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o espetáculo “Concertos EPTV”, às 20h. A atração traz a lenda do violino internacional, o francês Régis Pasquier, ao lado dos músicos Pablo de León, Horácio Schaefer e Roberto Ring. Eles vão executar obras fundamentais do repertório camerístico: o Quarteto no. 3 em Si Bemol Maior, Op. 67 de Brahms, e o Quarteto “Razumovsky” no. 2 de Beethoven. O evento é gratuito, realizado pelo Ministério da Cultura, EPTV e CPFL Energia. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria.

Dia 19

O MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana será palco do “Ocupação N’Calma”, das 11h às 22h. O evento apresenta performance de vários DJs, feira cultural, live paint, workshops para crianças e praça de alimentação. A entrada é de graça.

Dia 19

O musical infantil “Aventura Congelante – O Legado” entra em cena no Teatro Municipal Lulu Benencase, às 15h. O espetáculo traz ao público todo o legado construído pelas irmãs Elsa e Anna no cinema. Dois contadores de história mostram de perto tudo o que aconteceu com as duas desde que elas eram pequenas. Os ingressos à venda no site www.entravip.com.br e na bilheteria. Os valores estão entre R$ 50 e R$ 100, com opção do ingresso solidário a R$ 70 mediante troca por um quilo de alimento não perecível.

Dia 19

A história de um dos maiores astros de todos os tempos será contada no Teatro Municipal Lulu Benencase, com o musical “The King – Elvis Experience”, às 21h. O público terá uma megaprodução, com 30 integrantes no palco, num espetáculo totalmente cantado e tocado ao vivo, trazendo os maiores sucessos do rei do rock. Ingressos à venda na bilheteria ou no site www.entravip.com.br, com preços de R$ 75 a R$ 150, e a opção de entrada solidária por R$ 110, mediante troca por um quilo de alimento não perecível.

Dia 20

O humor estará no palco do Teatro Municipal Lulu Benencase no dia 20, às 19h, com a comédia “Hermanoteu na Terra de Godah”. Seis atores se revezam em dezenas de personagens e improvisam sobre fatos da atualidade, aproximam o passado do presente pela comodidade. O espetáculo traz de volta o humorista Chico Anysio, interpretando Deus (com textos em off). Ingressos com preços de R$ 70 a R$ 140, à venda na bilheteria e no site www.entravip.com.br.

Dia 21

O MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana recebe a Oficina Pontos MIS – Storyboards para animação, às 13h. O curso é gratuito e voltado para o público a partir de 16 anos. A aula será ministrada pelo roteirista e diretor de animação Alê Camargo. Trabalhando com animação desde 1997, ele já escreveu e dirigiu uma série de curtas-metragens de animação, como os premiados filmes “Os anjos do meio da praça”, “A ilha” e “A Noite do Vampiro”. Alê é o criador da série de TV “As aventuras de Fujiwara Manchester” (2017), já exibida pela TV Cultura e Amazon Prime Video. Seu primeiro longa-metragem, o filme “Mundo Proibido”(2022), já foi selecionado para diversos festivais no Brasil e no exterior e recebeu o prêmio de Melhor Longa-metragem no festival Anima Córdoba, na Argentina. São 15 vagas disponíveis, e as inscrições devem ser feitas pelo email: mac@americana.sp.gov.br, ou pelo telefone (19) 3408-4825.

Dia 21

O filme da Sessão Pontos MIS do dia 21 é “Tudo O Que Você Podia Ser”, às 19h30, no MAC (Museu de Arte Contemporânea). Por meio do cotidiano e dos encontros entre as personagens, o filme tece um retrato afetuoso sobre a família que se escolhe constituir através do valor da amizade. A entrada é gratuita e a classificação é de 16 anos.

Dia 22

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe no dia 22, às 19h, o Recital de Alunos 2024 do Instituto Zeli de Musicalização e Musicoterapia. Alunos de Musicalização e Musicoterapia de diversas faixas etárias vão executar peças musicais folclóricas, populares e clássicos eruditos nos seguintes instrumentos: Violão, Violino, Violoncelo, Órgão Eletrônico, Piano e Teclado. A entrada é gratuita. Basta retirar o ingresso no site www.entravip.com.br ou na bilheteria.

Dia 24

“O Lobo Que Queria Ser Príncipe” é a atração do dia 24 no Teatro Municipal Lulu Benencase, em duas sessões: às 9h30 e 14h30. Nesse espetáculo, Cícero Edno (Melhor ator – Festival Nacional de Monólogos de Camaçari/BA – 2005), acompanhado por uma banda composta por músicos premiados em todo o Brasil, conduz os bonecos, interpreta, canta, toca e mantém a integração das crianças com o espetáculo e vice-versa. Ingressos disponíveis na bilheteria do teatro.

Dia 25

O comediante Thiago Ventura estará no Teatro Municipal Lulu Benencase com o stand-up “Novo Show”, às 21h. Ventura é um dos maiores nomes do humor da atualidade e traz em seu show temas como relacionamentos e sexualidade na vida adulta. Com milhões de inscritos em seu canal no YouTube, seus vídeos alcançam resultados surpreendentes. Nas redes sociais, o humorista também é sucesso, acumulando 9,5 milhões de seguidores no Instagram. Os ingressos custam de R$ 70 a R$ 140 e podem ser adquiridos na bilheteria ou no site www.entravip.com.br. O valor solidário é de R$ 80, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível.

Dias 26 e 27

A dança estará em destaque no Teatro Municipal Lulu Benencase com o 33º Espetáculo “Entre Passos”, da academia Physical Center. No sábado (26) a apresentação será às 19h, e no domingo (27), às 18h. O evento irá apresentar o trabalho desenvolvido pela escola. Serão aproximadamente 12 coreografias de estilos variados, com a participação de aproximadamente 100 alunos e convidados. Os ingressos estão à venda na bilheteria e no site www.entravip.com.br, e custam entre R$ 50 e R$ 100.

Dia 30

Os pastores Márcio Rodrigues da Silva e Douglas Presotto lançam o livro “Um Lugar Chamado Thoera: Moçambique Sul-Oriental”, às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A obra retrata missões realizadas na África desde 2011, com relatos de uma cultura rica de um povo sofrido, na tentativa de despertar o desejo de ajudar ao próximo. O evento é aberto e tem entrada gratuita.

Dia 31- Guilherme Arantes

A agenda de outubro termina com um grande nome da música brasileira, com o show “Guilherme Arantes – Intimista”, às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Ingressos de R$ 90 a R$ 180, à venda na bilheteria ou no site www.entravip.com.br. O show traz fatos inusitados da carreira de Guilherme Arantes e seus grandes sucessos, como “Cheia de Charme”, “Meu Mundo e Nada Mais”, “Lindo Balão Azul”, “Planeta Água”, “Amanhã”, “Um Dia Um Adeus” e muito mais.

