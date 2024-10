Americana classifica 124 estudantes para 2ª fase da OBMEP

A segunda fase de provas da 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) terá a participação de 124 estudantes do Ensino Fundamental da rede municipal de Educação de Americana.

Foram aprovados na primeira etapa estudantes dos níveis 1 e 2 do CAIC Prof. Sylvino Chinelatto e das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Florestan Fernandes, Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho, Prof. Milton Santos e Paulo Freire. Eles farão as provas no próximo dia 19, em Americana, em três escolas da rede estadual de ensino.

A OBMEP é voltada a estudantes do 6º ano do Fundamental

ao 3º ano do Ensino Médio e contribui para estimular o estudo da Matemática e identificar jovens talentos da disciplina. O resultado final, com a divulgação dos premiados, sai em 20 de dezembro.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, parabenizou os finalistas. “A Educação de Americana tem colhido resultados positivos ano a ano, graças ao empenho e à dedicação dos inscritos nas olimpíadas científicas. Os professores também estão de parabéns pelo apoio e estímulo aos estudantes. Nossa rede está na torcida por vocês”, disse.

Na edição passada, 10 estudantes da rede municipal foram contemplados com uma medalha de prata e nove de bronze. Além disso, cinco professores e uma escola da rede municipal de Educação estão entre os vencedores da 18ª OBMEP.

