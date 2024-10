Cerca de 50 horticultores participaram, na noite de segunda-feira (14), da capacitação “Produtor Urbano e o Uso de Agrotóxico”, promovida pela Prefeitura de Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – Casa da Agricultura. A atividade foi realizada no auditório da Câmara Municipal de Americana.

Mais notícias da cidade e região

A capacitação foi ministrada pela diretora da Defesa Agropecuária da Regional de Piracicaba, responsável também pelo município de Americana, a veterinária Lucila Fernandes Chaves. Também participou Felipe Vasconcelos de Oliveira, assistente agropecuário da Coordenadoria de Defesa Agropecuária – Regional Campinas.

Horticultores e Netinho

“Os participantes receberam informações sobre o uso de agrotóxicos e outros assuntos pertinentes à agricultura urbana, visando o fortalecimento do segmento na cidade”, disse o secretário adjunto de Meio Ambiente, responsável pelo Setor de Hortas, Neto Franzatto.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, falou sobre o investimento em cursos aos horticultores. “Temos promovido diversas ações e capacitações voltadas aos agricultores para o aprimoramento do trabalho desenvolvido na cidade. As parcerias com a Casa da Agricultura e outros órgãos apoiadores viabilizam as atividades para atender a demanda e disseminar mais informações e conhecimento”, disse Fábio.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP