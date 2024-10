Juca faz moção/homenagem a padre Adalton

O vereador Juca Bortolucci protocolou, nesta semana, na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, a Moção Nº 339/2024, em aplauso ao padre Adalton Roberto Demarchi, pela realização da 52ª Noite de Vigília pelo Brasil, ocorrida na Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Na propositura, Juca ressalta a importância da vigília, que teve início em 1972, idealizada pelo padre Arthur Sampaio, com o objetivo de unir fiéis, famílias e amigos em oração pelo bem do país.



O evento, que incluiu diversas missas celebradas por figuras religiosas de destaque, como monsenhor José Boteon e Dom Valdir José de Castro, reuniu milhares de fiéis de Santa Bárbara e região. A cerimônia começou com a execução do Hino Nacional brasileiro, simbolizando a união e a devoção dos cristãos da comunidade católica local.

Destaque de Juca

O vereador destacou que a vigília é uma tradição significativa, que fortalece o trabalho de evangelização e a união da paróquia e da comunidade.

Essa moção ainda será apreciada no Plenário da Câmara Municipal e o vereador Juca espera contar com o apoio dos demais vereadores para reconhecer o esforço do padre Adalton e a importância desse evento para a cidade.

