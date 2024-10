PV faz ação pós eleição com plantio de 43 mudas de árvores

O Partido Verde (PV) de Santa Bárbara d’Oeste realizará, no próximo dia 20, uma ação de fechamento das eleições municipais 2024.

Serão plantadas 43 mudas de árvores nativas, entre elas espécies frutíferas.

A ação aconteceu no domingo, dia 20, na Rua Argentina, 36, no bairro Jardim Santo Antonio (gramado ao lado do Cromodouro Santa Luzia).

Leia + sobre política regional

PV NA CÂMARA. O partido fez uma cadeira na Câmara Municipal, a reeleição de Esther Moraes, que foi a mais votada entre os 19 vereadores. Esther será a única mulher no legislativo barbarense na próxima legislatura, a partir de 2025.

A vereadora falou sobre o projeto em suas redes sociais. “O projeto “Plantando o Futuro” é o primeiro evento oficial do Partido Verde de SBO, e nasce do intuito de querer simbolizar o plantio de um novo momento para a política de Santa Bárbara. Uma nova política que não se esgota com os resultados das eleições de 2024, porque o que estamos plantando é um projeto de cidade; uma cidade verdadeiramente inclusiva, ecológica, acessível e segura, para todas, todos e todes, e que entende que ser humano e natureza são coisas indissociáveis. Uma cidade construída por e para as pessoas e os movimentos sociais. Esse é o sonho e o desejo de nós do PV, e sabemos que ele não pode ser conquistado sozinho”.