Chuva deve aparecer “mais firme” a partir desta sexta-feira na região

O calor está intenso e cidades da região se preocupam com o abastecimento de água prejudicado pela falta de chuvas. A boa notícia é que a partir desta sexta-feira (18) a previsão é de que chova, mas a quantidade não será suficiente, embora amenize as consequências do tempo seco. A previsão não é de pancadas isoladas, mas uma chuva mais branda e constante.

A temperatura também deve cair aproximadamente 10ºC no sábado e domingo.

Veja como fica a previsão desta quarta-feira em diante para Americana, Santa Bárbara d’Oeste e região, segundo o Climatempo.

QUARTA-FEIRA 16/10 – Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme.

Temperatura

18° 32° 32°

QUINTA-FEIRA 17/10 – Sol com algumas nuvens. Não chove. Sol com algumas nuvens. Não chove.

Temperatura 19° 32° 32°

SEXTA-FEIRA 18/10- Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. Noite chuvosa. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. Noite chuvosa.

Temperatura 19° 35° 35°

SÁBADO 19/10 – Céu nublado com possibilidade de garoa o dia todo. Chove à noite.

Temperatura 20° 25° 25°

DOMINGO 20/10 – Céu nublado com possibilidade de garoa o dia todo. À noite as nuvens diminuem devagar.

Temperatura 19° 28° 28°