Veja o que passa nos cinemas da região de 17 a 23 de outubro

PROGRAMAÇÃO CINEMA TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – SORRIA 2 – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Terror – 18 Anos – Duração: 127min.

A maldição do sorriso retorna para uma história inédita em Sorria 2. O longa acompanha a cantora pop

Skye Riley (Naomi Scott) que quando está prestes a embarcar em uma turnê mundial começa a viver

experiências aterrorizantes e inexplicáveis. Tomada pelo horror e pela pressão da fama, Skye é forçada a

confrontar seu passado para retomar o controle de sua vida antes que seja tarde demais.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 16h20 – 19h00 – 21h40 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 13h45 – 16h20 – 19h00 – 21h40 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – O APRENDIZ – DUB (DIAMOND FILMS)

Biografia – 16 Anos – Duração: 122min.

O Aprendiz acompanha a ascensão da carreira de um dos maiores empresários dos Estados Unidos e o

45º Presidente do país, Donald Trump. A trama segue um jovem Trump (Sebastian Stan) na cidade de

Nova Iorque entre os anos 70 e 80, tentando erguer um novo império de negócios imobiliários, além de

sua relação com o advogado Roy Cohn (Jeremy Strong). Entre elos de poder, amizades e o sentimento

de mentor-protegido, o filme narra a história das origens de uma importante dinastia americana.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 16h50 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 16h50 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – TUDO POR UM POPSTAR 2 (DISNEY)

Comédia – Nacional12 Anos – Duração: 75min.

Tudo Por Um Pop Star 2 é a sequência do filme Tudo Por Um Pop Star, lançado em 2018. A trama

acompanha três amigas, Duda (Gabriella Saraivah), Bia (Bela Fernandes) e Julinha (Laura Castro) , que

moram na cidade de Resende, no interior do Rio de Janeiro, e estudam no mesmo colégio das

protagonistas do primeiro filme. Para celebrar seus 15 anos de amizade, o trio decide organizar uma

viagem para assistir ao último show da turnê de um famoso cantor Pop Star (Lucas Burgatti), que não só

estudou na mesma escola delas, mas também era o namorado de Duda anos atrás. Para isso, elas irão

dirigindo o velho fusca de Babete (Giovana Lancelotti) e embarcar em uma aventura que vai muito além

de um show, testando e reforçando a amizade e a resiliência das meninas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 21h50 2D Nacional

Sáb., Dom., Feriado – 21h50 2D Nacional

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – PERFEKTA – UMA AVENTURA DA ESCOLA DE GÊNIO (IMAGEM FILMES)

Aventura – Nacional10 Anos – Duração: 93min.

Os jovens gênios Isa (Sophia Rosa), Tom (Enzo Ignácio) e Linus (Murilo Gricolo) precisam salvar a

memória de Einstein, um antigo robô da escola. Para isso, eles vão contar com a ajuda de um misterioso

cientista, Édison (Romulo Estrela), que vive isolado no Laboratório Perfekta, um lugar habitado por

androides de última geração inspirados em grandes gênios da humanidade, como Isaac Newton (Roberto

Birindelli) e Sophie Germain (Bárbara Coura). Após um incidente durante um upgrade, Einstein torna-se

perigoso e assume o controle de Perfekta. Agora, os três jovens precisam enfrentar os androides e

reconquistar a confiança do robô Einstein, nesta emocionante aventura de ficção científica, repleta de

ciência e tecnologia.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 14h50 2D Nacional

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – A FORJA (DUB) O PODER DA TRANSFORMAÇÃO (PARIS FILMS)

Drama – Livre – Duração: 123min.

Um ano depois de encerrar o ensino médio, o jovem Isaías Wright não tem planos para o futuro e é

desafiado por sua mãe solo e um empresário de sucesso a começar a traçar um rumo melhor para sua

vida. Ele passa a ser discipulado pelo seu novo mentor, conta com orações de sua mãe e de uma

guerreira de orações, Dona Clara, e começa a descobrir o propósito de Deus para sua vida.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 19h20 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 14h20 – 19h20 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – O APRENDIZ – LEG (DIAMOND FILMS)

Biografia – 16 Anos – Duração: 122min.

O Aprendiz acompanha a ascensão da carreira de um dos maiores empresários dos Estados Unidos e o

45º Presidente do país, Donald Trump. A trama segue um jovem Trump (Sebastian Stan) na cidade de

Nova Iorque entre os anos 70 e 80, tentando erguer um novo império de negócios imobiliários, além de

sua relação com o advogado Roy Cohn (Jeremy Strong). Entre elos de poder, amizades e o sentimento

de mentor-protegido, o filme narra a história das origens de uma importante dinastia americana.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 21h20 2D Legendado

Sáb., Dom., Feriado – 21h20 2D Legendado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – A FORJA (DUB) O PODER DA TRANSFORMAÇÃO (PARIS FILMS)

Drama – Livre – Duração: 123min.

Um ano depois de encerrar o ensino médio, o jovem Isaías Wright não tem planos para o futuro e é

desafiado por sua mãe solo e um empresário de sucesso a começar a traçar um rumo melhor para sua

vida. Ele passa a ser discipulado pelo seu novo mentor, conta com orações de sua mãe e de uma

guerreira de orações, Dona Clara, e começa a descobrir o propósito de Deus para sua vida.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 14h30 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – ROBÔ SELVAGEM – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Livre – Duração: 102min.

Em Robô Selvagem, o robô conhecido como “Roz” – a unidade ROZZUM 7134 – naufraga em uma ilha

desabitada, precisa aprender a se adaptar a esse novo ambiente e, pouco a pouco, construindo relações

com animais nativos e isso inclui até a adoção de um filhotinho de um ganso. O filme é uma adaptação

do livro de mesmo nome do escritor Peter Brown.

Dom. – 11h00 2D Dublado MoviecomTodos

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – ROBÔ SELVAGEM – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Livre – Duração: 102min.

Em Robô Selvagem, o robô conhecido como “Roz” – a unidade ROZZUM 7134 – naufraga em uma ilha

desabitada, precisa aprender a se adaptar a esse novo ambiente e, pouco a pouco, construindo relações

com animais nativos e isso inclui até a adoção de um filhotinho de um ganso. O filme é uma adaptação

do livro de mesmo nome do escritor Peter Brown.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 17h00 – 19h10 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 14h50 – 17h00 – 19h10 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

PROGRAMAÇÃO CINEMA PARKCITY SUMARÉ

CORINGA: DELÍRIO A DOIS (D) (DUBLADO) (JOKER: FOLIE À DEUX)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Todd Phillips, Duração: 02:18:00h, com: Joaquin Phoenix, Lady

Gaga, Brendan Gleeson

SALA 2

17/10/2024 – Quinta-Feira: 15:30h – 19:00h – 21:50h

18/10/2024 – Sexta-Feira: 15:30h – 19:00h – 21:50h

19/10/2024 – Sábado: 15:30h – 19:00h – 21:50h

20/10/2024 – Domingo: 15:30h – 19:00h – 21:50h

21/10/2024 – Segunda-Feira: 15:30h – 19:00h – 21:50h

22/10/2024 – Terça-Feira: 15:30h – 19:00h – 21:50h

23/10/2024 – Quarta-Feira: 15:30h – 19:00h – 21:50h

CORINGA: DELÍRIO A DOIS (L) (LEGENDADO) (JOKER: FOLIE À DEUX)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Todd Phillips, Duração: 02:18:00h, com: Joaquin Phoenix, Lady

Gaga, Brendan Gleeson

SALA 5

17/10/2024 – Quinta-Feira: 21:40h

18/10/2024 – Sexta-Feira: 21:40h

19/10/2024 – Sábado: 21:40h

20/10/2024 – Domingo: 21:40h

21/10/2024 – Segunda-Feira: 21:40h

22/10/2024 – Terça-Feira: 21:40h

23/10/2024 – Quarta-Feira: 21:40h

ROBÔ SELVAGEM (D) (DUBLADO) (THE WILD ROBOT)

Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Chris Sanders, Duração: 01:42:00h, com: Lupita Nyongo, Pedro Pascal, Catherine OHara

SALA 5

17/10/2024 – Quinta-Feira: 17:00h – 19:20h

18/10/2024 – Sexta-Feira: 17:00h – 19:20h

19/10/2024 – Sábado: 14:40h – 17:00h – 19:20h

20/10/2024 – Domingo: 14:40h – 17:00h – 19:20h

21/10/2024 – Segunda-Feira: 17:00h – 19:20h

22/10/2024 – Terça-Feira: 17:00h – 19:20h

23/10/2024 – Quarta-Feira: 17:00h – 19:20h

A FORJA – O PODER DA TRANSFORMAÇÃO (D) (DUBLADO) (THE FORGE)

Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Alex Kendrick, Duração: 02:03:00h, com: Cameron Arnett, Priscilla Shirer, Aspen Kennedy

SALA 1

17/10/2024 – Quinta-Feira: 20:30h

18/10/2024 – Sexta-Feira: 20:30h

19/10/2024 – Sábado: 20:30h

20/10/2024 – Domingo: 20:30h

21/10/2024 – Segunda-Feira: 20:30h

22/10/2024 – Terça-Feira: 20:30h

23/10/2024 – Quarta-Feira: 20:30h

SALA 3

17/10/2024 – Quinta-Feira: 17:00h – 19:30h

18/10/2024 – Sexta-Feira: 17:00h – 19:30h

19/10/2024 – Sábado: 17:00h – 19:30h

20/10/2024 – Domingo: 17:00h – 19:30h

21/10/2024 – Segunda-Feira: 17:00h – 19:30h

22/10/2024 – Terça-Feira: 17:00h – 19:30h

23/10/2024 – Quarta-Feira: 17:00h – 19:30h

PERFEKTA: UMA AVENTURA DA ESCOLA DE GÊNIOS (IDIOMA ORIGINAL) (PERFEKTA: UMA AVENTURA

DA ESCOLA DE GÊNIOS)

Ano de Produção: 2024, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: João Daniel Tikhomiroff, Duração: 01:33:00h, com: Edson Tomas, Romulo Estrela, Murilo Gricolo

SALA 1

17/10/2024 – Quinta-Feira: 14:30h – 16:30h – 18:30h

18/10/2024 – Sexta-Feira: 14:30h – 16:30h – 18:30h

19/10/2024 – Sábado: 14:30h – 16:30h – 18:30h

20/10/2024 – Domingo: 14:30h – 16:30h – 18:30h

21/10/2024 – Segunda-Feira: 14:30h – 16:30h – 18:30h

22/10/2024 – Terça-Feira: 14:30h – 16:30h – 18:30h

23/10/2024 – Quarta-Feira: 14:30h – 16:30h – 18:30h

SORRIA 2 (D) (DUBLADO) (SMILE 2)

Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Parker Finn, Duração: 02:07:00h, com: Naomi Scott, Lukas Gage,

Dylan Gelula

SALA 3

17/10/2024 – Quinta-Feira: 22:00h

18/10/2024 – Sexta-Feira: 22:00h

19/10/2024 – Sábado: 22:00h

20/10/2024 – Domingo: 22:00h

21/10/2024 – Segunda-Feira: 22:00h

22/10/2024 – Terça-Feira: 22:00h

23/10/2024 – Quarta-Feira: 22:00h

SALA 4

17/10/2024 – Quinta-Feira: 15:00h – 18:50h – 21:30h

18/10/2024 – Sexta-Feira: 15:00h – 18:50h – 21:30h

19/10/2024 – Sábado: 15:00h – 18:50h – 21:30h

20/10/2024 – Domingo: 15:00h – 18:50h – 21:30h

21/10/2024 – Segunda-Feira: 15:00h – 18:50h – 21:30h

22/10/2024 – Terça-Feira: 15:00h – 18:50h – 21:30h

23/10/2024 – Quarta-Feira: 15:00h – 18:50h – 21:30h