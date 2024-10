Gratuito: Nova Odessa tem “Festival de Teatro Infantil” no próximo dia 20

A Prefeitura de Nova Odessa promove neste mês de outubro, quando se comemora o Dia das Crianças, o Festival de Teatro Infantil “Hoje é Dia de Teatro”. A programação especial para crianças acontece neste domingo (20/10/2024), no Teatro Municipal Divair Moreira. Trata-se de mais uma parceria do Município com o Governo do Estado de São Paulo.

Em sua programação ao longo do domingo, o festival vai oferecer gratuitamente oficinas de Teatro e de Circo voltadas para as crianças, além de duas sessões do espetáculo infantil “O Mágico de Oz”.

Para o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), “valorizar a Cultura da nossa cidade é sempre uma prioridade de qualquer governo, porque dá oportunidades para todos os cidadãos, valoriza os talentos locais e aumenta a autoestima da nossa população”. “Ainda mais quando é uma programação voltada para as nossas crianças como esta. Então convidamos a todas as famílias de Nova Odessa para levarem seus filhos ao Teatro neste domingo”, afirmou.

“É sempre uma felicidade promover programações gratuitas como esta do Teatro Municipal. Principalmente dessa vez, que celebramos o Mês das Crianças e ofertamos um evento incrível, através da parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Tenho certeza de que iremos lotar o Teatro Municipal mais uma vez”, completou o responsável pela Cultura da Prefeitura, Lucas Camargo.

A programação inclui uma Oficina de Teatro Infantil, a partir das 9h, seguida por uma Oficina de Circo Infantil, às 10h. E, à tarde, acontecem as duas sessões gratuitas do espetáculo infantil “O Mágico de Oz”, com início às 16h e às 18h.

Os interessados devem fazer as inscrições de seus filhos nas oficinas com antecedência, pelo WhatsApp (19) 3363-6194. As vagas são limitadas e as inscrições serão feitas pela ordem de manifestação de interesse.

O Festival de Teatro Infantil “Hoje é Dia de Teatro” é uma realização da Prefeitura de Nova Odessa, através do Departamento de Cultura e Turismo, em parceria com a APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte) e com a e Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado.

O TEATRO

Recém-modernizado, o Teatro Municipal Divair Moreira recebeu da Prefeitura de Nova Odessa um investimento de R$ 550 mil em 2023. As obras de reformas e modernizações do espaço incluíram a readaptação das instalações e a correção de problemas estruturais internos e externos. Foi a primeira reforma do prédio desde sua inauguração, em 2016.

O palco ganhou novos camarins, piso e teto “infinito”, adequado para receber cenários. A plateia tem um novo tapete vermelho, e todas as portas ganharam coberturas – entre outras melhorias. O Teatro Municipal de Nova Odessa fica na Rua Tamboril, nº 140, no Jardim das Palmeiras/Jardim Alvorada.