Capelania 20 anos no HM Americana

Em comemoração aos 20 anos de ações voluntárias no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, o grupo Capelania Evangélica Hospitalar promoveu, nesta segunda-feira (20), uma oficina para a fabricação de sabonetes artesanais, voltada para pacientes da unidade, e o Dia da Beleza, que envolveu serviços de cabeleireiro, sobrancelha, manicure, maquiagem e limpeza de pele para os funcionários da unidade.

As atividades integraram a programação do Janeiro Branco, campanha de conscientização sobre os cuidados com a saúde mental e emocional de pacientes e colaboradores da unidade, organizada pela Comissão de Humanização do HM e que ao longo da semana ainda promove palestras e rodas de conversa com psicólogos, além de sessões de ginástica laboral.

Cerca de 25 voluntários do projeto Capelania Evangélica Hospitalar participaram das ações, explica a capelã hospitalar Marisa Gonzaga Ferro, uma das lideranças do grupo que desenvolve ações de capelania, de humanização e promove apresentações de coros musicais em datas festivas e/ou previamente determinadas com a direção do HM.

“Desde 2005, quando iniciamos o trabalho de capelania em hospitais, nossa missão tem sido apoiar pacientes, familiares e profissionais da saúde por meio de atendimento espiritual, emocional, social e ações recreativas e educacionais”, afirma Marisa.

“A capelania tem um papel primoroso no Hospital Municipal, e suas atividades durante a campanha Janeiro Branco são ainda mais importantes, atuando para ajudar a manter o equilíbrio emocional das pessoas que passam por momentos de extrema fragilidade. Já são duas décadas de voluntariado, e isso é motivo de orgulho, admiração e gratidão”, reforça o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Capelania e apoio

De acordo com Camila Peres, psicóloga clínica e presidente da Comissão de Humanização do HM, o objetivo dessas ações é criar um ambiente de apoio e cuidado integral. “Atividades como o Dia da Beleza e a arteterapia proporcionam momentos de alívio emocional e autoestima, oferecendo um espaço de descontração e acolhimento”, avalia. “Já as palestras e rodas de conversa que serão realizadas até sexta, na programação do Janeiro Branco, visam trazer ferramentas práticas e reflexões sobre o autocuidado, a gestão do estresse e o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal”, acrescenta.

O Hospital Municipal é administrado pela organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

