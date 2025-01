O Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB) abre 12 mil vagas para jovens do Estado de São Paulo com idade entre 16 e 29 anos, que já concluíram ou estão em fase de conclusão do Ensino Médio, e almejam um lugar de destaque no mercado de trabalho.

O Coletivo Online, programa de inclusão produtiva da instituição, conecta os participantes a vagas de emprego que estejam alinhadas com os seus perfis, considerando uma base de mais de 400 empresas parceiras.

Para isso, o jovem precisa concluir a capacitação – gratuita e 100% online – disponibilizada pelo Instituto. Após a formação, o profissional tem seu perfil direcionado às oportunidades. As inscrições podem ser realizadas clicando aqui.

O Coletivo Online é composto por 12 videoaulas, disponibilizadas via WhatsApp, que podem ser assistidas de acordo com o ritmo de cada pessoa.

O objetivo é auxiliar os participantes a entender o mercado de trabalho e dar dicas sobre como elaborar currículo, se comportar em entrevista e se organizar profissional e financeiramente. Ao final do curso, os jovens recebem um certificado e podem se cadastrar em uma comunidade que oferece vagas exclusivas para os formandos.

Dara Talita Silva Pacheco foi uma das participantes do programa e conquistou uma vaga de assistente administrativo em uma empresa do sistema Coca-Cola.

“O momento mais marcante do Coletivo Online para mim foi quando percebi que eu era muito mais do que eu imaginava. Às vezes, ficamos presos nas nossas bolhas e pensamos que não podemos ir mais longe. O Coletivo me abriu as portas e me deu uma visão de futuro”, conta.

A iniciativa já beneficiou 500 mil pessoas em vulnerabilidade social em território nacional. Segundo Daniela Redondo, Diretora-Executiva do Instituto Coca-Cola Brasil, programas de inclusão produtiva como o Coletivo Online são essenciais para contribuir com a redução das desigualdades, ao mesmo tempo que elevam o desenvolvimento socioeconômico do país.

“Um jovem empoderado é capaz de construir seu próprio destino e perseguir seus sonhos. Além disso, também contribui para impactar a sociedade com a qual convive, se tornando agente da mudança”, conclui.

Sobre o Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB)

Criado há mais de 20 anos, o Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e tem como propósito ser agente de transformação social para reduzir as desigualdades e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, potencializado por parcerias e pelo Sistema Coca-Cola.

Reconhecidos por sua tecnologia social e capacidade de escala, assumiu o compromisso público de, até 2030, promover o empoderamento econômico, através da geração de oportunidades no mundo do trabalho para 5 milhões de jovens, prioritariamente negros e mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica no país. Até hoje, o ICCB já beneficiou 673 mil pessoas.