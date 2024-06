Caps Infantojuvenil promove festa junina aos usuários e familiares

A unidade de Caps (Centro de Atendimento Psicossocial) Infantojuvenil “Larissa de Almeida” promoveu uma festa junina aos usuários do serviço e seus familiares. A ação teve o apoio da empresa Vistoria Brasil Americana e contou com a organização dos integrantes da equipe multidisciplinar.

“Foi um dia muito especial, com brincadeiras e muita descontração entre todos os participantes. Essas atividades são muito eficientes no processo terapêutico, pois desempenham um papel importante no inter-relacionamento”, destacou a coordenadora Liliane Cristina Souza.

A festa junina, assim como outros eventos festivos realizados pela unidade de saúde, contribui para maior sociabilidade e integração entre pacientes, funcionários e familiares, além de auxiliar na evolução do tratamento.

