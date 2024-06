A gestão do prefeito Leitinho Schooder (PSD) obteve em março de 2023 a certidão de posse da área de 51 mil metros quadrados para a construção da Represa Recanto 4. Trata-se da primeira nova represa municipal em mais de 30 anos. O Município já tem a outorga para a construção do novo reservatório e aguarda apenas a emissão da licença pela Cetesb. E já está em fase adiantada a busca por recursos para a construção da nova barragem no principal manancial de abastecimento da cidade.

A área foi adquirida da Agro Pecuária Furlan S/A através de uma ação de desapropriação por utilidade pública, no valor de R$ 1.169.748,00 (já pagos pela Prefeitura).

A certidão de posse foi emitida pela 1ª Vara do Fórum da cidade e é definitiva, garantindo assim a construção do novo reservatório e a segurança hídrica para Nova Odessa continuar crescendo e se desenvolvendo com sustentabilidade.

Um oficial de Justiça e um procurador do Município estiverem no local, localizado na cabeceira do atual sistema de represas Recanto (formado por três reservatórios), para que a posse fosse imitida (o mesmo que “apossado”, “apropriado”, “empossado”) à Prefeitura.

“É uma grande notícia para nossa população. Nova Odessa é reconhecida pelo seu sistema de represas, que garante uma água de qualidade e em quantidade, mas já fazia muito tempo que não se construía uma nova represa, e a população vem crescendo ano a ano. O único jeito de garantirmos a continuidade dessa segurança hídrica que temos é investir em novas represas”, afirmou o prefeito Leitinho na ocasião da obtenção da posse do terreno.

A área desapropriada pela Municipalidade através de uma ação judicial havia sido decretada como de utilidade pública por Leitinho em 30 de novembro de 2022, através do Decreto Municipal nº 4.644.

“Precisávamos construir duas coisas em Nova Odessa: a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal e também uma nova represa. E as duas coisas estão acontecendo, além de várias outras obras importantes, como a rede de água no Pós-Anhanguera, o Poupatempo, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, o Novo CTVP e Oficina de Costura e Fraldas e, em breve, o Bem-Estar Animal e o Parque das Crianças”, acrescentou o prefeito.

OFERTA DE ÁGUA

A Coden vem realizando uma série de medidas para assegurar a oferta de água bruta, como o desassoreamento da Represa Lopes, a limpeza das algas da Recanto 1, a construção da nova adutora entre a captação do Córrego Palmital e a ETA (Estação de Tratamento de Água) 1, além da própria conclusão da obra da ETA 2 (na Represa Santo Angelo, região do Salto Grande), inaugurada em fevereiro de 2023 e que elevou o percentual de atendimento da cidade para 100%.

Para atender uma população de mais de 61 mil habitantes, a Coden conta com um sistema formado agora por sete represas – Recanto 1, 2 e 3, Lopes 1 e 2, Palmital e Santo Ângelo –, de onde são retirados hoje até 19 milhões de litros de água por dia.

Também dispõe de cerca de 2,5 milhões de metros cúbicos de água bruta reservada e trata em média 16 milhões de litros diariamente, que são distribuídos a 25 mil residências e estabelecimentos por uma rede de mais de 282 km.

