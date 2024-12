Cariocas dominam década no futebol brasileiro

O Campeonato Brasileiro terminou com a consagração do Botafogo campeão, um título que premiou um dos times que melhor investiu seu dinheiro. O alvinegro teve a quarta maior folha salarial da competição, e conseguiu terminar em primeiro, subindo três posições na comparação entre investimento e resultado. Quem se destacou mais no quesito, e os piores times do Brasil na relação custo-benefício, você descobre a partir de agora.

Metodologia

Para chegar ao resultado, o levantamento apurou a folha salarial anual dos 20 clubes da Série A ao longo de 2024 junto ao site especializado Capology. Em seguida, comparou o ranking de gastos com a classificação do Campeonato Brasileiro, encerrado domingo (8).

Quanto melhor o investimento, mais posições o time subiu na comparação entre o ranking de gastos e a tabela. Quanto pior o investimento, mais o time desceu posições na comparação.

Fortaleza é quem melhor gasta seu dinheiro no Brasil

O Fortaleza encerrou o Brasileiro na quarta colocação. A posição é muito boa por si só, mas ganha ainda mais destaque quando é levado em consideração o gasto com salários que o clube teve na temporada. O Fortaleza foi apenas o 14º time da Série A que mais gastou com salários no elenco, mas terminou com vaga direta para a Libertadores e esteve matematicamente na briga pelo título a poucas rodadas do fim.

Quem também otimizou seus investimentos foi o Juventude. O time de Caxias do Sul teve ao longo da temporada gastos de time rebaixado – jogou a Série A com a menor folha entre os 20 times. Mas terminou o Brasileirão na 15ª colocação, sem risco de queda já nas últimas rodadas.

Outro que também se destacou neste sentido foi o Vitória. No ano de retorno à Série A, o time baiano jogou a competição com o 16º maior gasto com salários no elenco, mas terminou o Brasileiro em 11º lugar, superando o arquirrival Bahia na relação entre gasto e performance.

Atlético-MG é quem pior gasta seu dinheiro no Brasil

Do outro lado do levantamento, está o Atlético-MG. O Galo até flertou com os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, mas no fim das contas ficou sem os dois e teve uma campanha decepcionante no Brasileiro, ainda mais levando em consideração quanto gasta com salários. Ao longo de 2024, foi o terceiro clube que mais investiu na folha do elenco, mas terminou a Série A apenas na 12ª colocação.

Outro time que foi mal foi o Fluminense. O tricolor teve a oitava maior folha salarial da primeira divisão, mas passou a competição inteira ameaçado de rebaixamento, escapando apenas na última rodada. Terminou o Brasileiro na 13ª colocação.

Completa a trinca de times que pior gastaram no Brasileirão o Grêmio. A equipe não tinha uma folha das piores – era a 9ª maior da Série A -, mas a performance do time foi ruim, com a equipe terminando na parte debaixo da tabela, na 14ª colocação.

Ranking dinheiro investido com salários e posição na tabela do Campeonato Brasileiro:

1 – Fortaleza: +10 posições

2 – Juventude: +5 posições

3 – Vitória: + 5 posições

4 – Botafogo: +3 posições

5 – Bahia: +3 posições

6 – Cruzeiro: +3 posições

7 – Internacional: +1 posição

8 – Criciúma: +1 posição

9 – São Paulo: +1 posição

10 – Palmeiras: sem variação

11 – Vasco: sem variação

12 – Athletico: -2 posições

13 – Flamengo: -2 posições

14 – Corinthians: -2 posições

15 – Atlético-GO: -2 posições

16 – Cuiabá: -2 posições

17 – Red Bull: -3 posições

18 – Grêmio: -5 posições

19 – Fluminense: -5 posições

20 – Atlético-MG: -9 posições

