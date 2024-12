Ministério da Saúde vai à mídia com campanha publicitária para anunciar a reconstrução da Estratégia Saúde da Família

Leia + sobre política regional

O Ministério da Saúde deu início, nesta quinta-feira (5/12), à veiculação da sua campanha publicitária intitulada “Onde tem família, agora, tem mais cuidado”. Desenvolvida pela agência NOVA, a ação tem como objetivo divulgar a reconstrução da Estratégia Saúde da Família, mais uma ação do Governo Federal que busca reforçar os atendimentos na atenção básica no Sistema Único de Saúde (SUS).

Com a reestruturação da Estratégia Saúde na Família, o objetivo é divulgar que, com mais Saúde da Família, temos a ampliação do acesso ao cuidado integral no SUS e que, agora, retoma os atendimentos também nos lares, oferecendo uma equipe multidisciplinar de profissionais, de norte a sul do país, para cada brasileiro.

Produzido para ilustrar as ações das equipes de Saúde da Família em todo o Brasil, o filme é ambientado em diversos cenários, desde as Unidades Básicas de Saúde (UBS) até o atendimento em casa, nos rios ou nas ruas, por meio dos agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cirurgiões-dentistas, técnicos em saúde bucal, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, entre outros muitos profissionais.

A centralidade do cuidado integral da saúde da população, da prevenção ao tratamento, do trabalho das equipes multiprofissionais e da ampliação dos atendimentos dentro das casas e nas UBS foi colocada nas peças publicitárias com o objetivo de ressaltar a importância da reconstrução da Estratégia Saúde da Família.

De bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado.

O plano de mídia inclui comercial para TV, spot de rádio, material para Out Of Home (OOH) e mídia digital. O filme criado pela agência NOVA foi produzido pela Focalize, com direção de cena de Liv Stacciarini e Marcos Becker. A produção de som ficou a cargo da Somdubom.

Estratégia Saúde da Família cresce 18% em 2024

No ano em que completa 30 anos, o número de equipes de Saúde da Família (eSF) credenciadas – distribuídas em mais de 47 mil Unidades Básicas de Saúde – aumentou de 52.358, em 2022, para 61.262, em março de 2024, acréscimo de 18%. O avanço aponta para o compromisso do Ministério da Saúde no fortalecimento do SUS, com ênfase na Atenção Primária à Saúde (APS).

Assista ao Filme:

FICHA TÉCNICA

Título: Onde tem família, agora, tem mais cuidado

Agência: NOVA

Cliente: Ministério da Saúde

Campanha: Saúde da Família 2024

CEO: Nelson Vilalva

Diretora de Operações: Ana Cristina Gonçalves

VP de Criação: Thomaz Munster

Direção de Criação: Paulo Lima

Redação: Amanda Lourenço e Paulo Mello

Direção de Arte: Adolfo Palhares e Diego Pizzini

Criação Digital: Leonardo Reis, Filipe Cardeal

Direção Geral de Atendimento: Pedro Arlant

Direção de Atendimento: Ana Paula Terra

Atendimento Agência: Janaina Cavalcante e Mayna Ruggiero

Direção de Mídia: Estanley Cunha

Estratégia de Mídia: Polyana Machado e Érica Castro

Direção de Planejamento: Lucas Garbulha

Planejamento: Buna Goularte, Renata Prado, Fernanda Melo e Maria Elisa Medeiros

Gerente Geral de Produção: Ticiana Rocha

Produção gráfica: Renata Felix e Andreiza Oliveira

Produção digital: Jonathas Gomes, Karoline Costa, Matheus Santiago

RTV: Ana Carolina Martins, Rafael Toscano e Rafael Sousa

Revisão: Sarah Jeanne, Juliana Afioni

Estúdio: Felipe Alvez, Leo Andrade, Alexandre Fava

Produtora de vídeo: Focalize Serviços de Comunicação Visual LTDA

Diretor de cena: Liv Stacciarini (Unidade 1) / Marcos Becker (Unidade 2)

Diretor de fotografia: Nico Matteis (Unidade 1) / Rafael Malta (Unidade 2)

Diretora de Arte: Marri

Diretor de Atendimento: Rafael Rabelo

Coord. de Produção: Eleomar Rogério

Produção Executiva: Marina Marttins

Montador: Rafael Garcia

Finalização: Rafael Garcia

Produtora de áudio: Somdubom

Fotógrafo: Hugo Santarem

Aprovação Cliente: Myrian Pereira, Rodrigo Bauer, Poliana Oliveira, Juliana Vieira, Nathália Gardini e Rafael Atuchi.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP