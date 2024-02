Carnaval: CPFL Paulista traz dicas de cuidados com a rede elétrica

Chegou a hora dos foliões separarem as fantasias e organizarem os preparativos para aproveitar o festejo mais tradicional do Brasil, o Carnaval. No entanto, para garantir que a festa seja com muita energia e segurança, a CPFL Paulista, por meio da campanha ‘Guardião da Vida’, destaca alguns cuidados para evitar acidentes com a rede elétrica e não estragar um dos momentos mais aguardados do ano.

A principal recomendação da concessionária é que os foliões procurem manter distância da rede durante os blocos e desfiles. Se for participar de festas com carros alegóricos ou trios elétricos, por exemplo, é importante se certificar que a altura dos veículos esteja respeitando uma distância segura dos cabos. Além de evitar possíveis acidentes, a prática garante que o fornecimento de energia para o local não seja afetado.

O mesmo vale para quem gosta de confetes e serpentinas. A distribuidora ressalta que objetos como esse não devem jamais ser lançados sobre a rede elétrica, especialmente aqueles de materiais metálicos. Por conduzirem energia, podem acabar provocando curtos-circuitos, interrompendo o fornecimento de energia e gerando possíveis focos de acidentes com a população.

“É importante reforçar que os cuidados com a rede elétrica nunca podem ser deixados de lado. A proximidade com a rede pode ser fatal, por isso, destacamos em nossa campanha “Guardião da Vida” a necessidade de agir preventivamente. Seguindo os procedimentos de segurança, o Carnaval será um sucesso”, afirma Marcos Victor Lopes, gerente de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo CPFL Energia.

Outra dica importante para os foliões é não abdicar da regra básica do “Se beber, não dirija!”. Afinal, não é novidade para ninguém os perigos envolvendo álcool e direção. Uma colisão de veículo contra um poste, por exemplo, pode comprometer a vida do motorista e passageiros, além do fornecimento de energia para clientes do entorno.

Para 2024, a concessionária irá alocar equipes em posições estratégicas, como forma de agilizar o atendimento , em eventuais ocorrências , durante os blocos e desfiles. Além do call center (0800 010 1010), os clientes podem solicitar os serviços da companhia pelos canais digitais de atendimento: www.cpfl.com.br, App “CPFL Energia”, WhatsApp (19) 99908-8888 e SMS 27351.

LEIA + NOTÍCIAS

Confira as dez principais dicas da CPFL Paulista para cair na folia em segurança:

É proibida a instalação de decoração nos postes ou próximos da rede elétrica;

Não lance artefatos como serpentinas, confetes, entre outros adereços na rede elétrica;

Não jogue líquidos, sprays e água na rede elétrica;

Mantenha qualquer equipamento elétrico distante de duchas, piscinas ou qualquer ambiente onde houver água;

No deslocamento dos trios elétricos, pelas ruas, deve-se levar em consideração a altura das redes elétricas, bem como as redes das empresas ocupantes dos postes, para evitar acidentes;

Os carros alegóricos precisam manter uma distância de segurança da rede elétrica para evitar qualquer tipo de contato, que pode ser perigoso tanto para seus integrantes quanto para os foliões que brincam na rua;

Ligações clandestinas não são permitidas no Carnaval ou em qualquer outro período. É preciso também muita atenção com as ligações provisórias, por isso, procure informações com os técnicos da empresa antes de instalar quiosques ou qualquer tipo de equipamento ;

Cuidados especiais dizem respeito às instalações de equipamentos elétricos, como aparelhos de som e refrigeração. Toda instalação elétrica deve ser realizada por profissional qualificado e deve ser observada a capacidade das instalações e equipamentos;

Arquibancadas e palanques localizados em local inadequado, próximo à rede, oferecem riscos na montagem, desmontagem e durante a festa;

Carnaval é tempo de brincar e se divertir, então “se beber, não dirija”, pois muitos acidentes, inclusive colisões contra postes, acontecem por conta da mistura “álcool e direção”!

Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia está há 111 anos no setor elétrico e atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. Desde 2017, o Grupo faz parte da State Grid, estatal chinesa que é a terceira maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês.

É a maior distribuidora em volume de energia vendida, com mais de 13% de participação no mercado nacional, atendendo cerca de 10,4 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Com 4.411 MW de capacidade instalada, está entre as maiores geradoras privadas do país, com atuação em fontes hidrelétrica, solar, eólica e biomassa.

Atua de forma relevante também no segmento de transmissão, atendendo 87 subestações, que somam potência instalada de 14,9 mil MVA e mais de 6 mil quilômetros de linhas.

O grupo CPFL conta ainda com uma operação nacional por meio da CPFL Soluções, fornecendo soluções integradas em gestão e comercialização de energia, eficiência energética, geração distribuída, infraestrutura energética, serviços de consultoria para descarbonização e certificações de energia renovável (I-REC).

A CPFL Energia possui ações listadas no Novo Mercado da B3. O Grupo também ocupa posição de destaque em investimento social privado, com projetos de cultura, esporte e educação, por meio do Instituto CPFL.