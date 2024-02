O presidente Lula está sendo acusado de racismo

contra uma mulher negra. O ato falho aconteceu no evento em São Bernardo onde foi anunciado investimento de R$ 16 bilhões da Volkswagen.

‘Afrodescendente assim gosta do batuque de um tambor’, diz Lula sobre aprendiz de empresa. “Eu falei ‘nossa, então ela é namorada de alguém”, prosseguiu o presidente relatando uma tentativa de adivinhar o motivo da presença da jovem no palco de um evento em São Paulo.

Leia Mais Notícias do Brasil e exterior

RACISMO NO BBB

Luigi, do “Big Brother Brasil 24”, está recebendo críticas nas redes sociais após ter se referido a mulher negra com a palavra “macaca” pela segunda vez no programa. A equipe do brother resolveu publicar um pronunciamento sobre o assunto e pontuou logo no início que nãos e tratava de um pedido de desculpas.

No pronunciamento, a equipe afirma que o carioca “sempre esteve pronto para ouvir e se retratar diante de todas as situações que foi atravessado” e continua.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP