Sem perder de vista as eleições deste ano, Luiz Dalben

sinalizou que pretende montar um grupo forte para disputar as eleições de 2026 ou mesmo alçar voos maiores nas eleições de 2028. O prefeito de Sumaré recebeu esta sexta-feira o secretário de Estado e ‘capo’ nacional do PSD Gilberto Kassab para selar sua ida para a legenda que mais cresceu no Estado desde a eleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 2022.

Prefeitos da região e dezenas de vereadores estiveram no evento para recepcionar aquele que é tido hoje como o maior visionário da política no Estado e talvez do Brasil.

Kassab deu a entender que fará ‘aposta grande’ em Luiz Dalben nos próximos anos. Luiz é filho do deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania) que está cotado para vir candidato a prefeito da vizinha Paulínia já nas eleições deste ano.

A força do evento, que bateu perto de 1 mil pessoas, indica que LD está disposto a seguir na política depois de deixar a prefeitura de Sumaré para o sucessor em janeiro de 2025.

