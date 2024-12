Carne bovina e seus benefícios

A carne bovina é rica em nutrientes, possibilitando uma diversidade de benefícios para a saúde. No entanto, é importante que um nutricionista seja consultado para repassar a quantidade ideal que deve ser consumida diariamente. Essa orientação prévia ajuda a evitar possíveis doenças ocasionadas pelo excesso de carne, como prisão de ventre e pedras nos rins.

De acordo com Jussara Maria, coordenadora do curso de Nutrição do UNINASSAU — Centro Universitário Maurício de Nassau Recife, campus Boa Viagem, o consumo deste alimento deve ser moderado e a quantidade depende do peso, nível de atividade e gasto calórico da pessoa. Sendo assim, recomenda-se 70g desta proteína por dia.

Boa da carne bovina

“Na dieta, é importante equilibrar a carne bovina com uma variedade de alimentos, como vegatais, para garantir a obtenção de todos os nutrientes essenciais para a saúde. Além disso, escolher cortes magros e métodos de preparo corretos contribui para um prato mais saudável”, explica.

“Esta carne é fonte de proteínas de alta qualidade, essenciais para o crescimento, reparo e a manutenção dos tecidos corporais. Elas também são fundamentais para o desenvolvimento muscular e funcionamento adequado do sistema imunológico. Este alimento ainda contém uma variedade de vitaminas, inclusive do complexo B, e minerais, como ferro, zinco, fósforo e selênio. O ferro, por exemplo, é importante para prevenir a anemia e manter a saúde dos glóbulos vermelhos”, conclui a nutricionista.

