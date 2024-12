Márcia Rebeschini (União) e Carla Lucena (PSD) devem ter seus nomes testados para as urnas em Nova Odessa em 2026.

Márcia foi reeleita vereadora este ano e Carla trabalha como fiel escudeira do time do prefeito Leitinho Schooder (PSD).

A questão partidária deve influenciar na entrada ou não de cada uma delas na disputa.

O ensaio ainda não tem nada a ver com a sucessão de 2028, ao menos para as cabeças de chapa. Mas as duas são muito bem vistas como alternativas para a composição de chapa.

