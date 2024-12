Ceia de Natal saudável: dicas para unir sabor e equilíbrio

O Natal é uma celebração cheia de emoções e sabores, mas a ceia não precisa ser sinônimo de exagero ou pratos pesados. Com ingredientes naturais e opções a granel, é possível preparar uma refeição nutritiva e saborosa que agrada a todos.

A nutricionista da Bio Mundo, Fernanda Larralde, explica que pequenas escolhas podem fazer uma grande diferença no bem-estar durante as festas.

“Optar por alimentos integrais, frutas secas e oleaginosas torna a ceia mais leve e saudável, mas sem perder o charme e o sabor da data. Além disso, os produtos naturais ajudam a manter a saciedade, reduzindo o consumo excessivo”, orienta Fernanda.

Sugestões saudáveis para a ceia

1. Entrada leve e colorida

Monte uma mesa com frutas frescas e secas, como damasco, uva-passa e tâmaras. Acrescente um mix de castanhas e nozes, ricos em gorduras boas.

“Esses alimentos, além de nutritivos, ajudam a controlar o apetite para o prato principal”, comenta Fernanda.

2. Prato principal equilibrado

Substitua os acompanhamentos tradicionais por arroz integral com amêndoas ou quinoa com cranberry.

“Esses grãos oferecem fibras e minerais que melhoram a digestão e são perfeitos para compor uma ceia saudável”, recomenda a nutricionista.

3. Sobremesa saudável e festiva

Para a sobremesa, opte por um pavê de frutas vermelhas com creme de castanha de caju ou uma salada de frutas secas com mel.

“Usar ingredientes naturais na sobremesa traz doçura de forma equilibrada, evitando o excesso de açúcar refinado”, destaca Fernanda.

Ingredientes como nozes, castanhas, frutas secas, quinoa e outros itens a granel podem ser encontrados em lojas especializadas em produtos naturais. “Hoje, é possível montar uma ceia saudável com itens acessíveis e de qualidade. Locais como a Bio Mundo oferecem uma grande variedade de opções a granel, que garantem frescor e economia”, finaliza Fernanda.

Com escolhas conscientes e ingredientes nutritivos, é possível desfrutar do Natal com saúde e sabor, transformando a ceia em um momento inesquecível para o corpo e a alma.

