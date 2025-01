Carnê do IPTU em Santa Bárbara só chega em fevereiro

A distribuição dos carnês do IPTU 2025 ocorrerá a partir da primeira quinzena de fevereiro em Santa Bárbara d’Oeste. Assim como nos anos anteriores, o IPTU 2025 não tem aumento real – ocorrendo apenas a atualização de valores conforme índice inflacionário do período.

O pagamento do tributo pode ser realizado em duas formas: à vista, em parcela única até o dia 20 de março, com desconto de 10%, ou de maneira parcelada, sem desconto, em 10 parcelas com vencimentos no dia 20, de março a dezembro.

Os recursos provenientes do IPTU são destinados principalmente às áreas e Saúde, Educação, Segurança, infraestrutura, manutenção da cidade e novas obras. Neste ano serão emitidos 85.860 carnês e a expectativa de arrecadação ao Município é de R$ 77 milhões.

Operação tapa-buracos em diversas regiões de Santa Bárbara

A operação tapa-buracos segue em execução em Santa Bárbara d’Oeste. Nesta semana os serviços foram realizados em locais como Avenida Santa Bárbara, Rua Humberto Matarazzo (Distrito Industrial), Avenida Antonio Pedroso (entre Trabalhadores e Planalto do Sol), Rua Domingos Zeno Maia (Vila Borges), cruzamento da Avenida da Amizade e Avenida São Paulo,

cruzamento da Rua Limeira e Rua da Borracha, Avenida da Indústria, Rua Valentim Muzzi (Manacás), Rua Vitória Giubina Scomparim (Parque Planalto), Avenida Bandeirantes (próximo ao Parque Taene), e Rua do Linho (próximo à Igreja Imaculada Conceição).

O cronograma de serviços continua nos próximos dias e segue sujeito à alteração, em virtude do período de chuvas.

