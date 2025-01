SBT anuncia Tiago Leifert como seu novo narrador

O SBT anuncia oficialmente que Tiago Leifert, um dos principais comunicadores do Brasil na atualidade, é o mais novo contratado da emissora, passando a fazer parte do time de narradores do canal.

Tiago Leifert irá fazer a sua estreia no jogo do dia 21 de janeiro, entre Benfica e Barcelona, com transmissão do SBT e do +SBT, a partir das 16h45 (de Brasília), pela sétima rodada da Fase de Liga da UEFA Champions League. Em março, o jornalista também irá começar a narrar as partidas da Conmebol Sul-Americana.

“Nasci e cresci na TV aberta e como todo brasileiro tenho um carinho enorme pelo SBT e o máximo de respeito pelo legado do gênio Silvio Santos. Estou muito honrado e empolgado com a oportunidade de contar as histórias da CONMEBOL Sul-Americana e da UEFA Champions League ao lado dos colegas do time de esportes. Que seja uma jornada emocionante para todos nós”, comemora Tiago Leifert.

“Estamos felizes em anunciar a chegada de Tiago Leifert. Ele chega trazendo seu talento e carisma para a emissora. Não tenho dúvidas de que somará muito dentro do nosso time de esportes, trazendo emoção para os espectadores que vibram junto com a gente”, ressalta Mauro Lissoni, diretor de programação e artístico do SBT.

Tiago Leifert se junta ao time de transmissão de esportes do SBT, que conta também com Luiz Alano, Mauro Beting e Nadine Basttos, além da equipe de reportagem, Benjamin Back no comando do Arena SBT e Renata Saporito apresentando o SBT Sports.

Biografia (antes do SBT)

Uma Olimpíada, 3 Copas do Mundo, 16 temporadas de Realities, apresentador, comentarista de futebol, narrador na vida real e nos games… foram várias missões nas mais diferentes áreas e plataformas.

Tiago Leifert é formado em Telejornalismo com double major em Psicologia pela Universidade de Miami. Voltou ao Brasil em 2004 e foi contratado pela Rede Vanguarda, afiliada à Globo no Vale do Paraíba, interior de São Paulo.

Sua performance como editor e apresentador de um programa de entretenimento, o Vanguarda Mix, chamou a atenção do SporTV que o contratou em 2006 como repórter.

Três anos e muitas reportagens, eventos e viagens internacionais depois, Tiago assumiu o Globo Esporte de São Paulo como apresentador e editor-chefe. Lá criou e implantou um novo formato que foi líder de audiência e acabou sendo adotado por todas as praças. Em 2010, criou a Central da Copa e se transformou em um nome nacional.

Leifert foi o primeiro jornalista esportivo da Globo a falar de e-sports e incluir os games na pauta diária do programa. Gamer desde muito cedo, sua paixão acabou abrindo portas com a Electronic Arts que o contratou como narrador da franquia FIFA de 2012 até 2020.

O sucesso na Central Globo de Esportes o levou até a apresentação do The Voice Brasil, programa de horário nobre no qual Tiago permaneceu da primeira à nona temporada. Em 2015 migrou definitivamente para o Entretenimento assumindo também o The Voice Kids, a co-apresentação do É de Casa e co-criando e apresentando o Zero1, programa sobre games e cultura pop que foi um sucesso comercial e de audiência na emissora ocupando a faixa do late night no sábado.

Também a partir de sua ida definitiva ao entretenimento, trabalhou na publicidade com grandes marcas como Claro, Magazine Luiza, JBS, Safra, Playstation, Disney, Subway, Amazon Prime Video, YouTube, Gillette e TCL.

Em 2017 se tornou apresentador do Big Brother Brasil. Foram 5 temporadas incluindo as lendárias em 2020 e 2021, com recordes de audiência, faturamento e uma inserção no Guinness Book of Records.

No final do ano de 2021, Tiago decidiu não renovar seu vínculo com a Globo após 15 anos de sucesso e se dedicou a outras aventuras: logo em janeiro de 2022 foi convidado pelo YouTube para ser comentarista do Campeonato Paulista, parceria que deu muito certo e reaproximou Tiago do Esporte. Na sequência, Tiago assumiu o posto de narrador da Copa do Brasil no Amazon Prime Video, marcando a estréia da Amazon nos esportes no país, e narrou a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022 no GloboPlay e no Sportv2.

Desde então, Tiago se dedica à produção própria de conteúdo em seus canais, focando em esportes no Canal TIAGOL e em games no Canal do Laifinho, ambos no Youtube, e agora passa a ser também o narrador da CONMEBOL Sulamericana e da UEFA Champions League no SBT.

