Cursos mais procurados pelos brasileiros nas áreas digitais em 2024

A busca pelo desenvolvimento de habilidades digitais vêm sendo cada vez mais requisitadas, especialmente no mercado de trabalho. Áreas relacionadas a tecnologias, dados, design e mesmo aquelas profissões que utilizam o ambiente digital para vendas ou divulgação de produtos e serviços – como as redes sociais – já possuem um forte espaço dentro das empresas. Mas, para se tornar um profissional que consiga ocupar esses locais, a qualificação é o primeiro passo para o encontro de boas oportunidades. E o brasileiro vem buscando se aperfeiçoar nessas áreas, é o que revela um estudo realizado pela DataCamp, plataforma de cursos online de tecnologia, dados e inteligência artificial, que mostra os cursos mais buscados em 2024 voltados para o desenvolvimento de habilidades digitais. Abaixo, é possível conferir o ranking com os quinze cursos mais procurados nas áreas de tecnologia, dados, design e comunicação digital:

Tecnologia

Na tecnologia, se percebe uma busca intensa por conhecimentos basilares da área, como nos cursos de informática e de tecnologia da informação, que estão diretamente ligados com a produção, armazenamento, transmissão, acesso e segurança de informações. Outro campo que gera interesse é o da programação, que pode ser percebido pelas buscas por cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, além do interesse por algumas linguagens específicas de programação como power bi e python.

Dados

A área de dados vem crescendo significativamente nos últimos anos, com destaque para 2024. Além disso, muitas das profissões relacionadas à análise e ao uso de dados aparecem como promissoras para 2025. Dentre os cursos mais buscados, os de ciência da computação, sistemas da informação e ciência de dados demonstram o crescente interesse dos brasileiros nessas áreas que, além de trazerem perspectivas de oportunidades promissoras, prometem remunerações bastante atrativas.

Design, marketing e redes sociais

Ainda dentro do desenvolvimento de habilidades digitais, mas, desta vez, mais conectadas com ramos da comunicação, cursos de marketing digital e de social media ganham cada vez mais espaço, especialmente em um momento em que as redes sociais são fonte de renda para muitos – desde blogueiros até pequenos empresários que dependem das plataformas para gerar renda. Já o curso de design gráfico, mais tradicional, segue sendo bastante visado pelos brasileiros, aparecendo em terceira colocação no ranking.

As áreas tendem a atrair pessoas que gostem da combinação do uso de conhecimentos técnicos com a criatividade.

IA e conhecimentos gerais

Alguns conhecimentos estão bastante atrelados às áreas do universo digital, mas podem ser usados em diversos segmentos do mercado. É o caso do excel, do pacote office e, mais recentemente, da inteligência artificial. Essas são ferramentas que possibilitam seu uso de uma forma mais básica até um nível bastante avançado, o que faz com que estejam bastante presentes no dia a dia de diversas profissões.

Com o surgimento da inteligência artificial e sua utilização já estabelecida na rotina de parte da população, o aprendizado de recursos como o ChatGPT vem se mostrando estratégico para profissionais de todas as áreas e posições, pois aparece como um instrumento facilitador da execução de tarefas. Com a inteligência artificial cada vez mais presente no cotidiano, além de aprender suas funções para o auxílio em diversas tarefas, cada vez mais estão se abrindo vagas para quem se torna especialista no uso das ferramentas.

Para Martijn Theuwissen, COO do DataCamp, no meio digital, especialmente após os avanços acelerados observados com a inteligência artificial, será cada vez mais raro alguém não precisar se aperfeiçoar regularmente, realizando novos cursos quase anualmente. ” O mercado já está exigindo competências diversificadas e rápidas adaptações, tornando cursos – realmente aplicáveis no dia a dia – fundamentais para quem deseja se destacar e se manter relevante profissionalmente”, diz.

Metodologia

Para descobrir os cursos voltados para habilidades digitais mais buscados em 2024, a DataCamp partiu da investigação dos termos comumente utilizados pelos brasileiros para essa procura, como: “curso”, “curso de”, “aprender” e “aprendizado em”. Foram levantadas as buscas de plataformas da internet como Google, Bing, Youtube, TikTok, X e Pinterest. Analisaram-se então os dados disponíveis do último ano, correspondendo ao período de novembro de 2023 a outubro de 2024. Para a criação do ranking, foram selecionados os quinze primeiros cursos que apresentaram maior volume de buscas, na soma dos últimos doze meses.

