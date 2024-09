Carol Barcellos nova apresentadora da CNBC no Brasil, estreia em novembro

O Times Brasil | CNBC anuncia a contratação de mais um nome conhecido dos brasileiros para integrar a equipe de apresentadores: Carol Barcellos. A jornalista construiu uma trajetória de sucesso durante 20 anos na Rede Globo e agora se consolida como apresentadora na nova emissora de TV brasileira, que estreia em novembro.

Carol construiu uma carreira de destaque nos programas de esportes da Globo. Apresentou atrações como Esporte Espetacular, Globo Esporte e Planeta Extremo além de quadros nos principais telejornais da emissora, como Bom Dia Brasil. Participou de diversas coberturas de Copas do Mundo e Olimpíadas, com intensa participação nos Jogos de Paris, encerrado há menos de dois meses.

Na CNBC no Brasil, maior canal de notícias de negócios do mundo, Carol estará à frente de uma revista eletrônica que irá ao ar no horário nobre, todos os finais de semana, com produções especiais sobre novos destinos, aventuras e jornadas culinárias. Será o melhor da produção nacional e internacional da CNBC em um programa de entretenimento voltado ao público de negócios.

CNBC Esportes

Por toda sua experiência na carreira, Carol poderá integrar o projeto CNBC Esportes, um conjunto de atrações esportivas na TV e no digital, também destinadas ao público de negócios. Um modelo de programação em estudo pelos executivos do Times | CNBC, inspirado nos formatos da CNBC dos Estados Unidos.

Como âncora do programa Planeta Extremo, ainda na Globo, Carol enfrentou desafios ao redor do mundo, desde correr a maratona do Polo Norte até mergulhar em cavernas na China. “Vamos contar histórias de lugares e experiências incríveis pelo mundo! É a união das minhas paixões por jornalismo, viagens e aventuras. Estar em um projeto como este da CNBC no Brasil, envolvendo entretenimento e um olhar para o mundo dos negócios, me motiva muito para esta nova fase da minha carreira”, disse Carol.

Para Douglas Tavolaro, CEO e fundador do novo canal de jornalismo do Brasil, a chegada de Carol celebra um momento especial da empresa. “Estamos com um elenco de talentos único e diferenciado a poucas semanas da estreia. A Carol conheceu o mundo, viveu muitas aventuras e tem um dom especial na frente das câmeras. Ela se encaixa com perfeição na proposta inovadora de uma programação que vai combinar entretenimento e negócios”, afirma Tavolaro.

Novos anúncios além de Carol Barcellos

O Times | CNBC anunciou a contratação de vários apresentadores nas últimas semanas. Para o time de jornalismo, chegaram Natália Ariede e Rafael Ihara, ex-TV Globo, e Renan de Souza, ex-SBT e CNN Brasil. Antes, foram contratados os âncoras Christiane Pelajo e Fabio Turci, ambos conhecidos também por trabalharem quase 20 anos na Rede Globo, e Marcelo Torres, ex-titular do SBT Brasil, principal telejornal da emissora.

Para o time de entretenimento com negócios, o canal já anunciou a influenciadora e empresária Camila Farani, ex-integrante do programa Shark Tank. E na semana passada, o empresário Marcus Buaiz, conhecido dos brasileiros por sua trajetória como empreendedor.

A empresa confirma que novos nomes serão anunciados nas próximas semanas. Além de apresentadores, chegarão à emissora analistas políticos, comentaristas econômicos e repórteres especiais que atuarão em todo Brasil.

Sobre a CNBC

