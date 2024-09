Justiça Eleitoral rejeita defesa de Dra Adriana

A Justiça Eleitoral manteve a decisão inicial proferida em Americana que decidia por indeferir o registro de candidatura de Dra Adriana, que foi apresentada pelo Republicanos.

Com a decisão, ela segue inelegível para as eleições do próximo dia 6 de outubro.

Dra Adriana é esposa do vereador Dr Daniel, que encerra o mandato no final do ano e desistiu de vir candidato para a disputa da reeleição.

O recurso eleitoral foi julgado esta quinta-feira

Afirmando que foi negado provimento ao recurso V.U.

A decisão inicial indicava que, Em cumprimento ao art. 35, I da Resolução TSE nº 23.609/2019, o Cartório Eleitoral informa que foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.

Ricardo Fiala de Oliveira, do TRE, assina o documento com a decisão.

