Carol Roberto está no elenco de Acolyte, franquia de Star Wars

Carol Roberto, a voz de Jackie Lin em “Acolyte”, está entusiasmada com sua participação na série, que se tornou a maior estreia do Disney+ em 2024.

Ambientada em uma era anterior à ascensão do Império, a trama segue uma investigação focada em uma guerreira que caça e elimina mestres Jedi.

Carol descreve sua personagem como uma jovem Padawan excepcionalmente inteligente, sagaz e habilidosa, sempre ao lado de seu mestre em busca de conhecimento:

Fala Carol Roberto

“Jackie Lin é uma personagem com muita garra! Eu amei interpretá-la”, comentou a dubladora.

Ela não hesita em revelar o maior desafio que enfrentou no papel:

“A Jack é muito forte, e encontrar essa força interior foi meu maior desafio neste trabalho.”

Para Carol, estar envolvida em Star Wars representa uma realização profissional significativa, permitindo-lhe explorar universos fantásticos e diversificados através de sua dublagem.

Quanto aos próximos passos de sua carreira, a jovem está focada em aprimorar suas habilidades e dedicar-se ao trabalho, com expectativas de novos projetos em breve.

Após casamento nudista, Luiza Marcato e Máximo Garcia revelam que outros casais os procuraram

Luiza Marcato e Máximo García, criadores de conteúdos adulto, chamaram a atenção ao inovar na cerimônia de casamento nos últimos dias, onde eles realizaram o matrimônios pelados. A cerimônia aconteceu na mansão do noivo, na Zona oeste de São Paulo, com direito a troca de alianças, votos do casamento, jantar e pegação liberada.

A noiva faz sucesso como uma das que mais faturam com conteúdos + 18 no Brasil e o noivo é conhecido mundialmente no segmento. Por isso, eles revelaram que outros casais o procuraram para saber mais como foi o casamento nudista, quando custa e se eles poderiam compartilhar a experiência.

“Foi tudo muito especial, não sabíamos que iria polemizar esse assunto do casamento nudista, pois nós somos liberais e nos amamos. Nós não sabíamos que outros casais iriam nos procurar para saber mais detalhes de como foi feito a cerimônia, pois eles também tem curiosidade e desejo de fazer um igual. Acho que influenciamos alguns casais!”, afirma.

De acordo com Luiza Marcato e Máximo Garcia, a festa contou com um jantar especial. Além disso, a cerimônia também teve pegação liberada. Apesar de estarem casados, os dois continuarão gravando seus materiais sensuais com outras pessoas.