Estão definidas as semifinais da primeira edição do Amador Feminino de Americana, competição de futebol organizada pela Secretaria de Esportes. As partidas da fase de grupos aconteceram na manhã deste domingo (23), no campo do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. O torneio, inédito na cidade, conta com a participação de seis equipes.

No Grupo A, a rodada começou com o empate entre Sporting ZNC e Guanabara pelo placar de 3 a 3. Em seguida, o Sporting ZNC voltou a campo para derrotar o Unidos de Americana por 3 a 0. Por fim, as meninas do Guanabara golearam o Unidos de Americana por 8 a 1.

Já no Grupo B, o Lions Athletic Club abriu as partidas do dia com vitória sobre as Meninas de Ouro por 3 a 0. Na sequência, o Bola na Rede também derrotou as Meninas de Ouro, por 4 a 0. Um empate entre Lions Athletic Club e Bola na Rede encerrou a programação.

Os resultados definiram os times classificados às semifinais da competição: Guanabara e Bola na Rede avançaram como líderes de suas chaves, enquanto Sporting ZNC e Lions ficaram na 2ª posição.

“Dia muito especial para o esporte americanense, com a estreia deste campeonato que veio para ficar. Tivemos excelentes jogos no gramado do Centro Cívico, e a expectativa é que as semifinais sejam ainda mais disputadas. Estamos muito felizes com a participação das meninas e esperamos que essa primeira edição sirva como incentivo para que cada vez mais mulheres pratiquem a modalidade”, celebrou o secretário de Esportes, Pedro Peol.

As partidas da fase final estão marcadas para o próximo domingo (30), a partir das 8h, no Centro Cívico. A rodada prevê a realização das semifinais e, posteriormente, da final e da disputa de 3º lugar.

Confira os resultados do amador:

Grupo A

Sporting ZNC 3 x 3 Guanabara

Unidos de Americana 0 x 3 Sporting ZNC

Guanabara 8 x 1 Unidos de Americana

Grupo B

Meninas de Ouro 0 x 3 Lions Athletic Club

Bola na Rede 4 x 0 Meninas de Ouro

Lions Athletic Club 1 x 1 Bola na Rede

Confira a tabela da fase final:

Domingo, 30/06

8h – Semifinais

Guanabara x Lions Athletic Club

Bola na Rede x Sporting ZNC

9h – Final e disputa de 3º lugar

Texto: Rafael Siviero (MTb 88.159)

Fotos: @CrFotografia

