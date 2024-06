Conselheira da OAB critica vereadores homens de Americana

Os políticos de Americana odeiam as mulheres, por Awdrey Kokol

Expulsar uma mulher da sessão foi algo premeditado pelo Presidente da Câmara. Entre outras vozes, sob a mira da intolerância, fez a gama retirar uma mulher que se manifestava contra a Moção n. 421/24.

A noite na inauguração da reforma da maternidade, voz da vereadora que contribuiu com o recebimento da verba, foi abafada, porém ao tomar o microfone para falar, ela foi chamada de mal- educada.

Numa Câmara onde três vereadoras são mulher, 16 homens, e ainda assim, apenas uma está na oposição, nos pintam como baderneiras, má-educadas, extremistas e abortistas, é a forma que eles usam para nos calar.

Minha mãe me disse: antes a gente lutava mas as violências não tinham nome. Hoje elas têm e são identificadas, não somos mais loucas.

Exatamente, movimentos em prol dos direitos de igualdade de gênero tiveram muitas conquistas ao longo do tempo, a luta é árdua a todo dia.

Hoje conhecemos bem essa narrativa de ódio às mulheres.

Leia + sobre política regional

As mulheres estão denunciando mais porque elas confiam mais nas leis que o movimento trouxe, crianças estão sendo salvas e protegidas de abusadores, porque nós mulheres trouxemos essa pauta, direitos reprodutivos da mulher, acessos a benefícios, questões relativas a educação infantil, como creche integral, inclusão, foram sempre puxadas pelas mulheres políticas, e vejam só, avançamos, ainda quando silenciadas, ainda quando derrotadas.

Mas o homem, na sua cadeira de vereador, não aguenta um grito.

É o poder que levanta a voz do homem violento, sua força é a violência.

Peder o medo, faz o homem usar a sua arma.

Awdrey F. Kokol.

Mãe, ativista, advogada, Conselheira Estadual da OAB -SP.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP