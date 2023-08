Carregava caixa com diversos objetos e perdeu tudo pra Gama

Equipe da Guarda Municipal de Americana, em patrulhamento na madrugada desta segunda-feira, por volta das 3h, avistou individuo que trazia consigo uma caixa de papelão.

Ao perceber a presença da viatura, o mesmo acelerou o caminhar em direção ao terminal de ônibus e com a aproximação da equipe, deixou a caixa no chão e se afastou rapidamente, o que levantou a suspeita da equipe .

Ao realizar a abordagem e em averiguação no interior da caixa, foram localizados diversos itens de vidro como, copos, pratos, taças e vidros de pimenta todos embalados em plástico bolha. Indagado, disse ter encontrado em uma caçamba próximo à rua Vital Brasil.

Equipes realizaram o patrulhamento na tentativa de localizar o local do furto, porém sem êxito. Diante os fatos, a parte foi apresentada à Central de Polícia Judiciária, junto com a mercadoria, que foi apreendida. A parte foi ouvida e liberada.

37-copos (diversos tamanhos)

19-taças

3- travessas( louça)

1-forma

12- pratos

1-jarra

1-caneca

2 tampas de vidro

4- tigelas

7-vidros de pimenta

1- garrafa de Coca cola (alumínio)

1-quadro decorativo

1-pote decorativo(louça)

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP