“Trem do Bem”, da Rumo, já beneficiou mais de 12 mil pessoas

Com o intuito de promover uma relação harmoniosa entre a ferrovia e as comunidades por onde os trens passam diariamente, a Rumo, maior concessionária do setor ferroviário brasileiro, celebra nesta segunda-feira (28) o Dia Nacional do Voluntariado. Prática recorrente no dia a dia dos colaboradores, as ações voluntárias são apoiadas pelo projeto “Trem do Bem”, programa de voluntariado da empresa que colocou “nos trilhos” diversas ações focadas no bem-estar social.

Nos últimos dois anos, os projetos de voluntariado da Rumo contaram com a participação de mais de duzentos colaboradores e beneficiaram um total de 12.889 pessoas. A previsão até o fim de 2023 é que sejam impactadas mais de 3 mil cidadãos em projetos em andamento nos municípios de Americana (SP), Cubatão (SP), Rio Claro (SP) Corumbá (MS), Rondonópolis (MT), Rio Verde (GO), Curitiba (PR), Paranaguá (PR), Rio Negro (PR), Ponta Grossa (PR), Londrina (PR) e Cascavel (PR).

Iniciado em 2017, o Trem do Bem promove iniciativas para apoiar comunidades lindeiras em situação de vulnerabilidade social. Entre as ações que fazem parte do dia a dia do projeto, estão campanhas de doação de alimentos e roupas, mutirões de limpeza, apoio a projetos de cultura e arte com investimentos em revitalização de espaços, além de ações recreativas e educacionais com crianças e adolescentes.

Lorrane Vitalino, analista de ESG da Rumo, faz parte do time de voluntários e acredita que sempre é o momento de proporcionar a mudança na vida de alguém. “O voluntariado vai muito além de um ato solidário e de amor ao próximo, é uma forma de exercer a cidadania na participação por um país com justiça social”, explica.

Um dos projetos apoiado pelo Trem do Bem é o da ONG Educando Campeões, projeto sem fins lucrativos, que oferece gratuitamente aulas de futebol, futsal, jiu-jitsu, basquete, vôlei, tênis de mesa e música para crianças e adolescentes de Rio Claro (SP).

Taciane Cristina Santini Escobar, técnica operacional da Rumo no município, também integra o Trem do Bem, e faz parte da equipe que apoia a instituição. A ação dos voluntários contempla a revitalização de uma piscina e a compra de uniformes esportivos. “Desde que soube do projeto, fiquei encantada. Poder contribuir e fazer a diferença positiva na vida das pessoas é algo extraordinário”, diz.

Orgulho em ser voluntário

Lorrane Vitalino dos Santos entende a importância do Dia Nacional do Voluntariado e enfatiza que todos os dias podemos proporcionar mudanças na vida das pessoas. “É uma data de extrema importância para mobilizar e sensibilizar outras pessoas. Tem muitos colaboradores que querem apoiar causas sociais e, na Rumo, temos esse incentivo para viabilizar essas ações”, comenta.

Para Taciane, ser voluntário é algo transformador. “Me sinto grata em poder dedicar esse tempo às pessoas. A vida é muito boa quando estamos felizes, mas, é muito melhor, quando os outros estão felizes por nossa causa”, diz, enaltecendo a energia para ajudar os outros sem esperar nada em troca.

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora de ferrovias do Brasil e oferece serviços logísticos de transporte ferroviário, elevação portuária e armazenagem. A Companhia opera 9 terminais de transbordo, está presente em quatro portos e administra cerca de 14 mil quilômetros de vias férreas nos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. A base de ativos é formada por 1.400 locomotivas e 35 mil vagões. A Rumo está presente na 18ª carteira do ISE B3, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 que reconhece as empresas que são referências em práticas ESG.

