Fotografia de vida selvagem: como se especializar e dicas importantes

A fotografia é uma profissão muito ampla, disponibilizando diversos segmentos para seus profissionais. Um dos mais belos e desafiadores se concentra na captura de momentos únicos dentro da vida selvagem, ou seja, fotografar animais dentro do seu habitat natural. Apesar de serem parecidas, essa especialização não é a mesma da fotografia natural, que abrange fotos de paisagens e da natureza em geral.

Fotografar animais em ambientes naturais é um segmento que exige muito do profissional. Além de técnicas específicas, também é preciso adotar alguns cuidados indispensáveis para sua segurança e de seus equipamentos. Isso porque, muitas vezes, é necessário passar muitas horas em meio à vida selvagem.

Não menos importante, todo fotógrafo também precisa seguir um código de ética, que visa preservar o bem-estar dos animais, então não é permitido interferir em suas rotinas de nenhuma forma.

Para começar, é essencial contar com os principais cursos de formação na área. Buscar especializações em fotografia de vida selvagem é um diferencial, mas, no geral, ter em mente todos os principais conceitos da profissão é o suficiente para se sair bem.

Nesse segmento, vale mais o conhecimento sobre o que está pretendendo fotografar, ou seja, é preciso estudar muito sobre os animais envolvidos, seus hábitos e quais as melhores oportunidades de fotos.

Um fotógrafo de vida selvagem precisa ser, acima de tudo, muito paciente. Após estudar bem os animais que deseja fotografar, é preciso encontrá-los em meio ao seu habitat natural, escolher uma posição estratégica e segura, e esperar pelo momento mais oportuno para obter a foto perfeita. Por se tratar de seres vivos e imprevisíveis, não é possível prever quando isso vai acontecer, então em muitos casos é necessário passar horas esperando.

A escolha do equipamento certo é fundamental nessa categoria. A câmera precisa ser vedada contra condições climáticas e oferecer a possibilidade de trocar as lentes. É sempre bom estar preparado para qualquer situação, então escolha uma ferramenta que ofereça diversas opções de iluminação, velocidade do obturador e foco.

Contar com apoio profissional de outras áreas também é sempre bem-vindo. Vale contratar a curadoria de um profissional graduado na faculdade de ciências biológicas, pois eles são especializados nas mais diversas espécies da vida selvagem e podem oferecer dicas valiosas.

Todos esses pontos são muito importantes e indispensáveis para fotografar os animais selvagens. Para garantir um bom resultado, conhecimento e cuidado devem ser aliados.

